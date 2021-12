Benkos Signa ist auf Luxuswarenhäuser spezialisiert. In Wien entsteht derzeit auf der Mahü ein Kaufhaus samt Hotel. Foto: imago images/Viennareport

Wien/London – Die britische Luxuskaufhauskette Selfridges geht je zur Hälfte an die Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko und die thailändische Central Group. Die kanadische Eigentümerfamilie Weston verkaufe die Selfridges Gruppe, zu der neben dem Warenhaus-Geschäft auch Immobilien gehören, an die beiden Investoren, denen bereits eine Reihe von Luxuswarenhäusern in europäischen Metropolen gehören, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Kaufpreis beträgt einem Insider zufolge rund vier Milliarden britische Pfund (4,71 Milliarden Euro). Die neuen Eigentümer haben große Pläne: Zusammen mit Selfridges soll eine Luxus-Warenhaus-Plattform mit Kaufhäusern und einem florierenden Online-Geschäft entstehen. Zur Signa Holding des Immobilieninvestors Benko gehört bereits der deutsche Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof.

25 Kaufhäuser plus Onlineshops

Selfridges, Anfang des vergangenen Jahrhunderts von Harry Gordon Selfridge gegründet, hat sein Stammhaus im Herzen Londons, außerdem gehören 25 Kaufhäuser in europäischen Großstädten und Kanada sowie Onlineshops zur Gruppe. Die Familie Weston hatte Selfridges 2003 übernommen, im Sommer hatte sie sich zum Verkauf entschlossen und die Gruppe für vier Milliarden Pfund angeboten. Insidern zufolge hatten auch Investoren aus dem arabischen Raum und Asien sowie Finanzinvestoren die Fühler nach Selfridges mit seinen mehr als 10.000 Mitarbeitern ausgestreckt.

Signa und Central machten nun aber das Rennen. Sie übernehmen 18 der 25 Warenhäuser, die sieben Kaufhäuser in Kanada gehören Insidern zufolge nicht zu dem Paket. Beide Investoren expandieren im Segment der Luxuskaufhäuser und hatten sich Anfang 2020 bereits die Schweizer Warenhauskette Globus gesichert.

Kaufhaus-Imperium

Die Central-Gruppe der thailändischen Milliardärsfamilie Chirathivat ist bereits bei den Luxuswarenhäusern KaDeWe in Berlin, der italienischen La Rinascente und der dänischen Illum engagiert – gemeinsam mit Benkos Signa. Sie wollen aus dem Kaufhaus-Imperium nun eine Luxusplattform schmieden, deren Umsatz Insidern zufolge von derzeit rund fünf Milliarden Euro auf bis zu acht Milliarden Euro im Jahr 2024 steigen soll. Über eine Milliarde Euro dazu soll dann das Online-Geschäft der gemeinsamen Luxus-Plattform beitragen.

Gesteuert werden soll das Warenhauskonglomerat – und damit auch die KaDeWe-Gruppe in Deutschland – aus einer Holding aus London heraus. Das lokale Management soll aber bleiben. Auch die Selfridges-Immobilien etwa im boomenden Londoner Markt bieten Insidern zufolge Potenzial – auf dem Gelände des Stammhauses in der Londoner Oxford-Street soll neben dem Warenhaus unter anderem ein Luxushotel entstehen. Mittelfristig solle die Eigner-Struktur der neuen Luxusholding bestehen bleiben, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Diese habe aber das Potenzial, einmal fähig für den Sprung an die Börse zu sein. Mit Signa Sports hat es Immobilieninvestor Benko bereits an die New Yorker Börse geschafft. (APA, 23.12.2021)