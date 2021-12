Sebastian Kurz soll mit Februar einen neuen Job antreten. Foto: LISI NIESNER

Die Familie solle fortan im Zentrum stehen, ließ Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei seiner Rücktrittsrede aus der Politik Anfang Dezember wissen. Zu diesem Zeitpunkt wurde in ÖVP-Kreisen schon von einem internationalen Topjob gemunkelt, den Kurz mit Jahreswechsel antreten werde. Laut Berichten von "Österreich" hat dieser nun Form angenommen: Kurz soll einen Vertrag in der Privatwirtschaft in den USA unterschrieben haben – bei einem Unternehmen in der Investmentbranche. Kurz soll demnach künftig privat zwischen den USA und Österreich pendeln wollen.

Mit Anfang Februar werde Kurz den Job antreten, wie die "Kronen Zeitung" berichtet, "in einem global tätigen Unternehmen im Silicon Valley". Das neue Engagement soll demnächst auch öffentlich werden. (red, APA, 25.12.2021)