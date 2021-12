Wem eine VR-Brille zum Trainieren zu fad ist, kann sich diesen riesigen Hometrainer ins Wohnzimmer stellen. Foto: LG Display

Das Schicksal der diesjährigen Elektronikmesse CES ist zwar noch ungewiss, einige Hersteller zeigen aber bereits vorab mit neuen Produkten und Präsentationen auf. Einer davon ist der koreanische Konzern LG, der mit seinen neuesten Display-Technologien um Aufmerksamkeit buhlt. Dabei schickt er zumindest zwei extravagante Konzepte ins Rennen: Einen Hometrainer mit riesigem gebogenen OLED-Bildschirm und einen Sessel, bei dem ebenfalls das Display integriert ist.

Beim Hometrainer "Virtual Ride" sind gleich drei vertikale 55-Zoll-Bildschirme verbaut, die beim Trainieren eine virtuelle Welt erschaffen sollen. Die gebogenen Paneele, die mit neuester OLED-Technologie ausgestattet sind, wurden so aneinandergefügt, dass sich daraus ein riesiger gekrümmter Bildschirm ergibt. Da er vom Himmel über einem bis zum Boden eine Umgebung anzeigt, soll man beim Trainieren das Gefühl haben, draußen unterwegs zu sein. Eine VR-Brille wäre hier vielleicht die einfachere Lösung.

Echtes Kino-Gefühl zuhause

Eine ebenfalls extravagante Lösung ist ein sogenannter Medien-Sessel, der ebenfalls fix mit einem gebogenen OLED-Bildschirm verbunden ist. Wie in manchen modernen Kino-Sesseln soll dieser die Home-Kino-Erfahrung auf ein neues Level heben. So vibriert der Sessel bei Soundeffekten durch die versteckt eingebauten Lautsprecher. Außerdem lässt sich das Display auch horizontal und vertikal nutzen.

Der Wohnzimmersessel lässt sich zurücklehnen – der Sound kommt aus der Konstruktion. Foto: LG Display

LG will die vorgestellten Konzepte als Beispiele verstanden wissen, was mit moderner OLED-Technologie bereits möglich ist. Da die Bildschirme mittlerweile krümmbar, faltbar und rollbar seien, könne man diese nun abseits von bekannten Nutzungskonzepten auch in Möbelstücke, bei Shopping-Erlebnissen, aber auch auf völlig neue Art in Innenräumen integrieren. (red, 25.12.2021)