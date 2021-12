In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Polizist bewacht Schloss Windsor. Foto: REUTERS/Henry Nicholls Die Queen bei ihrer Weihnachtsansprache. Foto: REUTERS/Victoria Jones

Windsor – Ein bewaffneter Mann hat sich am Christtag kurzfristig Zugang zu Schloss Windsor verschafft, konnte aber von der Polizei festgenommen werden. Wie die Thames Valley Police am Samstag mitteilte, hatte der 19-Jährige gegen 8.30 Uhr die Sicherheitszone um die Residenz von Queen Elizabeth II. durchbrochen. Die Mitglieder der britischen Königsfamilie seien über den Vorfall informiert worden. Man gehe nicht von einer Gefahr für die Öffentlichkeit aus, hieß es weiter.

"Wir können bestätigen, dass die Sicherheitsprozesse augenblicklich ausgelöst wurden und der Mann keine Gebäude betreten hat", sagte Superintendent Rebecca Mears. "Der Mann wurde wegen des Verdachts des Eindringens in ein geschütztes Gelände und des Besitzes einer Angriffswaffe festgenommen", hielt Mears fest. Was für eine Waffe der aus der südenglischen Stadt Southampton stammende Eindringling konkret bei sich trug, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Queen Elizabeth II. (95) verbringt die Festtage und den Jahreswechsel wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht auf ihrem Landsitz im ostenglischen Sandringham, sondern auf Schloss Windsor.

Gedenken an Prinz Philip

Bei ihrer ihrer Weihnachtsansprache zeigte sich Elizabeth gewohnt optimistisch – und tiefe Einblicke in ihr Seelenleben gegeben. Im Zentrum der Rede stand das Andenken an ihren gestorbenen Mann Prinz Philip. Gleichzeitig festigte sie ihre Rolle als moralischer Kompass für die Briten bei den großen Themen Pandemie und Klimawandel.

"Obwohl es für viele eine Zeit großer Freude und Fröhlichkeit ist, kann Weihnachten schwierig sein für diejenigen, die geliebte Menschen verloren haben", sagte die Queen in der am Weihnachtstag ausgestrahlten Ansprache, und fügte hinzu: "Besonders in diesem Jahr verstehe ich, warum."

The Royal Family Channel

Der Prinzgemahl war im April im Alter von 99 Jahren gestorben. Sie habe in den Monaten danach großen Trost gezogen aus der Wärme und der Zuneigung vieler Würdigungen zu Leben und Arbeit "meines geliebten Philips", sagte die Queen bei ihrer Ansprache im festlich geschmückten White Drawing Room von Schloss Windsor. Neben ihr auf einem Tisch war ein Foto zu sehen, das die beiden bei ihrer diamantenen Hochzeit 2007 zeigte. Die Königin, im leuchtend roten Kleid, hatte zur Weihnachtsansprache dieselbe Brosche angelegt wie damals – sie trug sie schon bei ihren Flitterwochen im Jahr 1947.

Sein Pflichtbewusstsein, seine intellektuelle Neugier und Fähigkeit, an jeder Situation Spaß zu finden, seien alle unbezähmbar gewesen, sagte die Queen über ihren Mann. Das Aufblitzen dieses "schelmischen und interessierten" Funkens sei "bis zum Ende so hell gewesen, wie als ich ihn zum ersten Mal sah". (APA, 25.12.2021)