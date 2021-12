Worauf wir uns freuen: Fortsetzung von "The Crown". Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews vom Weihnachtswochenende:

Erfolgsrezept: 40 Jahre "Traumschiff" im Weihnachts-TV: Kleines Glück am Reißbrett - Seit 40 Jahren sticht das "Traumschiff" in See, auch heuer wieder am Stefanitag und zu Neujahr. Das Erfolgsrezept ist immer dasselbe. Eine Einführung in sieben Schritten

Serienjahr: Was war, was wird, was kommen muss – Serienhightlights der STANDARD-Redaktion – Für Freundinnen und Freunde der Serie war es ein ereignisreiches Jahr voll aufregender Überraschungen, aber auch herber Enttäuschungen

TV-Tagebuch: Mit Gesäß ein paar Briefe stempeln: Ein Abend der Nostalgie mit "Dalli Dalli" – Johannes B. Kerner springt, wenn es heißt: "Sie sind der Meinung, das war spitze!"

Heute, 20.15 Uhr, ARD: "Tatort" mit Udo Lindenberg am Sonntag: Unschuldig zum Eierlikör – Zwischen Doubles irrt Charlotte Lindholm verzweifelt herum und will ihre Unschuld beweisen

ORF-Aktion: Mehr als 13,5 Millionen Euro Spenden für "Licht ins Dunkel" – Bundespräsident und Schirmherr Van der Bellen: "Helfen hat in Österreich Tradition

1929 – 2021: Langjährige "Vogue"-Chefredakteurin Grace Mirabella gestorben – Sie hat die Modezeitschrift von 1971 bis 1988 geleitet

Switchlist: Die Zehn Gebote, Zurück in die Zukunft, Monsieur Claude und seine Töchter, The Green Mile – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen angenehmen Abend und einen guten Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.