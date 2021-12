"Wandavision": die beliebteste Serie bei Bittorrent-Usern. Foto: Marvel / Disney

Es gibt viele Möglichkeiten, die Popularität einer TV-Serie zu messen. Bei linearem Fernsehen wird die Einschaltquote üblicherweise über ausgewählte Testpersonen erfasst. Das hat lange ganz gut funktioniert, bietet im Zeitalter des Streamings aber nur mehr einen sehr eingeschränkten Blick darauf, womit die Medienkonsumenten wirklich ihre Zeit verbringen. Die Streaminganbieter selbst hätten wiederum sehr genau Zahlen darüber, wer was wann wie lange schaut – wollen diese aber aus unterschiedlichen Gründen nicht hergeben, und wenn doch, dann nur in ausgewählter Form.



Downloads

Insofern lohnt immer wieder auch ein Blick auf eine ganz andere Statistik, und zwar eine, bei der der Branche wohl lieber wäre, dass es sie gar nicht gibt: die Download-Zahlen via Bittorrent, also die Piraterie-Charts. Diese liefern zwar auch nur einen Einblick in die Interessen eines spezifischen Subsegments der Bevölkerung – meist eher technisch versierte Nutzer –, aber zumindest taugen sie als weiterer Anhaltspunkt. Bei Torrentfreak hat man die entsprechenden Daten zusammengetragen, und diese zeigen: Es gibt nicht nur einen neuen Spitzenreiter, das Ranking wird überhaupt von erst im vergangenen Jahr gestarteten Serien dominiert. Und vor allem: von Serien aus dem Marvel-Universum.

"Wandavison"

An der Spitze des Rankings steht mit "Wandavision" eine der bislang ungewöhnlichsten Marvel-Produktionen, die zu weiten Teilen in einem Sitcom-Setting im Stile unterschiedlicher Jahrzehnte gehalten ist. An zweiter Stelle folgt dann "Loki", auch die Positionen vier ("The Falcon and the Winter Soldier"), fünf ("Hawkeye") und sechs ("What If ...?") sind fest im Griff des Marvel Cinematic Universe und damit auch von Disney+, wo sie offiziell erhältlich sind.

Die einzige Serie, die diese Phalanx durchbrechen kann, ist "The Witcher", und zwar auf der dritten Position. Weiter hinter landen dann noch Apples "Foundation", "Arcane" und "Wheel of Time". "Rick and Morty" war wiederum die einzige nicht-neue Serie, die es in die Top Ten geschafft hat. Das ist auch mit einem Blick zurück durchaus von Interesse, hatte doch in früheren Jahren lange "Game of Thrones" alle diese Charts dominiert. Erst im Vorjahr konnte sich – nach dem Aus von "Game of Thrones" – mit "The Mandalorian" erstmals eine neue Serie an die Spitze setzen, die dafür heuer wieder keine Rolle spielt – was aber ebenfalls einfach erklärbar ist, weil es 2021 schlicht keine neuen Folgen der "Star Wars"-Show gab.

Disclaimer

Angemerkt sei, dass solch eine Statistik natürlich ebenfalls nur eine Annäherung darstellt. So ist Bittorrent längst nicht der einzige Weg, über den Raubkopien von Serien verbreitet werden. Zudem betont Torrentfreak auch ein leichtes strukturelles Defizit an der eigenen Rechnung, da man die Downloads von gesamten Staffeln in einem Paket nicht einbezogen hat, wodurch Serien, die alle Folgen auf einmal veröffentlichen, benachteiligt würden. Laut einem Update der Seite wäre sonst "Haus des Geldes" an fünfter Stelle und "Squid Game" ebenfalls in den Top Ten zu finden. Hinzu kommt noch, dass unterhalb des Jahres veröffentlichte Serien natürlich strukturell gegenüber jenen bevorzugt sind, die gerade erst veröffentlicht wurden – wie etwa "Hawkeye" oder auch "The Witcher". (apo, 27.12.2021)