Da kann man jetzt streiten. Sicher. Ist es eine Art von Altersmilde oder um Himmels willen gar ein unerwartetes Stadium der Reife? Irgendwas Übernatürliches muss es sein, dass mich der Corsa-e so begeistert hat. Weil logisch ist das nicht. Und wie so oft finden wir die Gründe unserer Störungen in der Kindheit. So auch hier.

Vom Kadett zum Corsa

Opa hatte einen fadgrauen Opel Kadett B. Der Inbegriff der Spießigkeit. Nicht der Opa. Das Auto. Damals halt. Heute würd er mir sogar gefallen. Doch Opel hatte es seit meiner Kindheit bei mir schwer, positive Emotionen zu wecken. Und auch wenn eigentlich der Astra der Nachfolger des Kadetten ist, ist doch der aktuelle Corsa näher am Biedermann der unteren Mittelklasse der späten 1970er-Jahre. Der B-Kadett war vier Meter zehn lang – der Corsa kommt jetzt auf vier Meter sechs und ist auch noch rund vier Zentimeter breiter. Und ein bisserl spießig ist er auch.

Der Opel Corsa ist ganz gerade gestrickt, etwas bieder und rundum sympathisch. Foto: Guido Gluschitsch

Grafik: der Standard

Mit dem Interieur lockt man keinen revoltierenden Jungstädter aus der U-Bahn. Die Jugend hält die Nase lieber in ein Smartphone und lässt die Finger vom recht einfachen Tatschbildschirm im Corsa. Und da kommt der alte Mann in mir das erste Mal durch. Mir taugt das, dass bei diesem Auto die Windschutzscheibe noch größer ist als die Infotainmentwand dahinter. Ich brauch an Radio und a Uhrzeit aus der Wagenmitte, keine Sierige, die mir dauernd meine Mails vorliest oder mir die Wetterwerte in Timbuktu aufzählt. Ich will einfach nur Auto fahren. Hierfür ein passendes Werkzeug zu bauen möge den Autobauern Aufgabe genug sein. Und Opel hat da sogar noch eines draufgesetzt.

Güldene Mitte

Der Corsa-e ist nämlich nicht nur ein gutes Auto, er ist sogar ein sehr gutes E-Auto. Kein so zsammdrucktes Zniachterl, wie es die ersten E-Autos waren, aber auch keiner dieser Kolosse, die jetzt schon um die E-Motoren gebaut werden. Er bietet vier Personen angenehm Platz – wenn auch im Kofferraum ein Alzerl weniger Raum ist als in seinem rauchenden Bruder. Dem ist er sonst so ähnlich, wie es nur geht. Optisch sind die beiden Zwillinge. Der Corsa ist also nicht allein als E-Auto erfunden worden, sondern als Kleinwagen für mehrere Antriebe. Wenn man bei mehr als vier Meter Länge überhaupt noch Kleinwagen sagen kann.

Wir haben schon modernere Innenräume gesehen und sie dann gehasst. Den hier mögen wir. Foto: Guido Gluschitsch

Diesem Wachstum dürfte es auch geschuldet sein, dass ich manchmal versehentlich Astra zu ihm sagte – war der erste Corsa doch fast 40 Zentimeter kürzer. In diese Länge baute Opel ordentlich viel Komfort und Vielseitigkeit ein. Damit ist der Corsa also im Grunde alltagstauglich und findet seine Aufgabe nicht zwingend in der Rolle des Zweitwagens. Da hält der Elektro-Corsa sogar ganz gut mit – wenn auch nicht bis zum Schluss.

Langläufer, nicht Sprinter

Das Reichweitenkapitel ist für ihn eine gmahte Wiesn. Schon der Normzyklus attestiert ihm eine Reichweite von 337 Kilometern mit einer Ladung. Wir schafften im Test weit höhere Reichweiten, was aber dem Umstand geschuldet sein dürfte, dass wir meist im Eco-Modus unterwegs waren. Selbst die Baldrian-Programmierung reicht für flottes Vorankommen. Dafür kann er was anders gar nicht. Schade eigentlich.

Nämlich dass er dich beim Vollgasgeben so richtig in den Sitz drückt. Der Mini kann das zum Beispiel sehr gut. Ja, wichtig ist das nicht. Spaß macht es trotzdem.

Gut, dass hinten Corsa draufsteht – weil so groß, wie er schon ist, könnten Nichtauskenner wie ich sonst glatt an einen Astra denken. Foto: Guido Gluschitsch

Wo dieser Corsa seine größte Schwäche hat, das ist beim Anschaffungspreis. Bei grad noch unter 30.000 Euro geht’s los, unser Testwagen war sogar noch um zwei Tausender besser ausgestattet. Bei 15.160 Euro startet indes der Verbrenner-Corsa, der 130 PS starke Benziner in Topausstattung ist immer noch um mehr als sechs Tausender günstiger als die E-Version. Es dauert also ein paar Jahre, bis sich der Elektro-Corsa auch rechnet. (Guido Gluschitsch, 2.1.2022)