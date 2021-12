Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Markt für Musik-Streaming ist hart umkämpft. Neben Marktführer Spotify mischt Google mit Youtube Music und Amazon mit eigenen Angeboten mit. Größter Spotify-Konkurrent ist und bleibt aber Apple, das je nach Schätzungen um die 100 Millionen zahlende Apple-Music-Kunden haben soll. Die neue Strategie des US-Konzerns sieht einen Kampfpreis und den Einsatz des Sprachassistenten Siri vor. Ob man damit Streaming-Kunden begeistern kann, ist fraglich.

Und: Die Marvel-Serie "Wandavision" führt die Piraterie-Charts an. Die Produktion ist die am meisten heruntergeladene Serie des Jahres. Außerdem: Japanische Forscher entwickeln ableckbares Display, mit dem man Inhalte schmecken kann. Der Erfinder hofft auf downloadbare Geschmacksinhalte in der Zukunft.

Warum Apple sich gegen Spotify so schwertut

Japanische Forscher entwickeln ableckbares Display, mit dem man Inhalte schmecken kann

Apple muss künftig alternative Bezahlmethoden bei Dating-Apps erlauben

Piraterie-Charts: "Wandavision" ist die am meisten heruntergeladene Serie des Jahres

Vor Start von AR-Headset: Apple schnappt Meta AR-Kommunikationschefin weg

Fake-E-Mails nach Angriff auf Bewerbungsportal des Linzer Magistrats

Diese Tech-Großevents finden (wahrscheinlich) im kommenden Jahr statt