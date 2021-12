Die Familien-Whatsappgruppe: Für manche eine angenehme Möglichkeit, mit Eltern und Großeltern in Kontakt zu bleiben – und ein Ort, an dem unterschiedliche Generationen und ein ziemlich gegensätzlicher Humor aufeinandertreffen. Nicht selten kommt es vor, dass die eigene Mutter ein Meme in die Runde schickt, bei dessen Anblick man die Augen verdreht.

Vor allem an Feiertagen wie Ostern, Nikolaus oder auch am Geburtstag landen die Bildchen im eigenen Posteingang. Kein Wunder also, dass auch an Weihnachten die Familiengruppe vor Memes übergeht. Thematisch gibt es keinen allzu vielfältigen Mix. Am häufigsten findet man online Witze über vegetarische und vegane Ernährung, außerdem hat auch die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen, wie ein Twitter-Thread zeigt. Hier eine Auswahl.

(red, 28.12.2021)