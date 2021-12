Arte widmet dem berühmtesten Zug der Welt einen Themenabend: Los geht die Reise mit der Doku "Der Orient-Express – Vintage auf Schienen", 20.15 Uhr. Foto: BBC Studios / Together Media

19.40 REPORTAGE

Re: Land für alle – Keine Chance für Spekulanten Boden ist zum Spekulationsobjekt geworden. Für viele Landwirtinnen und Landwirte ist das existenzbedrohend. Die Reportage zeigt Alternativen. Bis 20.15, Arte

20.15THEMENABEND

Mythos Orient-Express Mit der Doku Der Orient-Express – Vintage auf Schienen startet ein Themenabend, der der Geschichte der berühmtesten Eisenbahn der Welt nachspürt. Mit Agatha Christie wird um 21.35 Uhr jene Autorin gewürdigt, die den Orient-Express zum kriminalistischen Schauplatz machte. Mit Denkmäler der Ewigkeit – Hagia Sophia und den Metropolen des Balkan geht es dann an berühmte Stationen des Orient-Expresses. Bis 2.00, Arte

20.15 MINISERIE

Sisi (1–2/6)(D/A 2021, Sven Bohse) Der ORF startet seinen gemeinsam mit RTL produzierten Neuaufguss in Sachen Sisi-Nostalgie mit einer Doppelfolge. Bis 22.00, ORF 1

20.15 GAUNERKOMÖDIE

Logan Lucky (USA 2017, Steven Soderbergh) Eine "Geldautobahn" unter einer Autorennstrecke wollen die Logan-Brüder (Adam Driver und Channing Tatum) knacken, Unterstützung kommt vom Tresorspezialisten Joe Bang (Bond-Darsteller Daniel Craig in seiner komischsten Rolle). Mit der gutgelaunten Gaunerkomödie meldete sich Steven Soderbergh als Kinoregisseur zurück. Bis 22.35, ATV

20.15 THRILLER

Michael Clayton (USA 2007, Tony Kilroy) Als an Skrupeln armer, an Schulden reicher "Fixer" einer Anwaltskanzlei ist Michael Clayton (George Clooney) für besonders heikle Angelegenheiten zuständig. Im Fall des Chemiekonzerns U/North gerät er rasch in ein Netz aus Intrigen. Clooney läuft in seiner Rolle in einem tristen New York zur Hochform auf. Bis 22.35, ATV 2

22.05 KOMÖDIE

Immer Ärger mit 40 (This Is 40, USA 2012, Judd Apatow) Der Musiklabelbetreiber Pete (Paul Rudd) und seine Frau Debbie (Leslie Mann), eine Boutiquenbesitzerin, werden demnächst 40 Jahre alt. Es mangelt ihnen nicht an Strategien, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. Eine der besten Komödien von Judd Apatow mit Paul Rudd und Leslie Mann in den Hauptrollen. Bis 0.55, Super RTL