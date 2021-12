Der Hafen in der Stadt Latakia ist der wichtigste Handelshafen des Landes. Israel hat bereits in der Vergangenheit iranische Ziele in Syrien angegriffen

Die Bilder der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur "Sana" zeigen ein verheerendes Bild. Foto: AP/SANA

Kairo – Einem syrischen Medienbericht zufolge stehen nach einem israelischen Raketenangriff Teile des Hafens der Stadt Latakia in Flammen. Im Containerlager des Mittelmeerhafens seien nach einem Luftangriff mehrere Brände ausgebrochen, berichteten syrische Staatsmedien am Dienstag. Das syrische Staatsfernsehen sendete Live-Bilder, die Flammen und Rauch im Bereich der Container zeigten.

"Feuerwehrleute versuchen, das Feuer zu löschen, Krankenwagen treffen ein", sagte der Reporter. Es gab zunächst keine Angaben über Tote oder Verletzte. "Der israelische Angriff hat große materielle Schäden verursacht, und die Bewertung der Folgen ist noch nicht abgeschlossen", teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Latakia ist der wichtigste Handelshafen Syriens.

Israel hat wiederholt iranische Ziele in Syrien und der alliierten Milizen, einschließlich der libanesischen Hisbollah, angegriffen. Israel sieht die Präsenz des Iran in Syrien zur Unterstützung der Regierung von Präsident Bashar al-Assad im Bürgerkrieg des Landes als strategische Bedrohung an. Russland, das während des Krieges Assads mächtigster Verbündeter war, betreibt etwa 20 Kilometer von Latakia entfernt in Hmeimim einen Luftwaffenstützpunkt. (APA, 28.12.2021)