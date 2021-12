Wissen: Johannes Keplers ruheloses Leben

Johannes Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt in der Nähe von Stuttgart geboren. Seine mathematische Begabung zeigte sich schon früh, weshalb er zunächst die Lateinschule und eine höhere Klosterschule in Maulbronn besuchte und 1589 ein Theologiestudium am Evangelischen Stift in Tübingen begann. Sein Lehrer Michael Mästlin brachte ihn mit Nikolaus Kopernikus' heliozentrischem System der Planetenbewegungen in Kontakt.

Eigentlich wollte Kepler protestantischer Geistlicher werden. Dann aber wurde ihm 1594 ein Lehrauftrag für Mathematik an der evangelischen Stiftsschule in Graz angeboten. Der 23-jährige Kepler griff zu und zog für die nächsten sechs Jahre dorthin. Während dieser Zeit heiratete er und legte die Basis seiner kosmologischen Theorie, was ihm die Aufmerksamkeit des berühmten Astronomen Tycho Brahe eintrug. Für Kepler sollte sich damit eine einmalige Karrierechance eröffnen: Da er in Graz in die Mühlen der Gegenreformation geriet, zog Kepler 1600 als Brahes Assistent in die Kaiserresidenz Prag.

Kaum ein Jahr später starb Brahe unerwartet und Kepler übernahm dessen Posten als kaiserlicher Hofmathematiker. Im Oktober 1604 verfolgte Kepler eine Supernova, später als Keplers Stern bekannt geworden. Auf Grundlage von Brahes Daten und eigenen Beobachtungen kam er hinter die Grundprinzipien der Himmelsmechanik. Das Ergebnis dieser Arbeiten veröffentlichte er 1609 in seinem Werk "Astronomia nova", in das auch das erste und zweite Kepler'sche Gesetz Eingang fanden.

In diese Zeit fiel auch seine Monografie über die Entstehung der Schneeflocke. Als sein Sohn Heinrich, seine Frau und auch sein Förderer Kaiser Rudolf II. starben, verließ Kepler Prag und nahm eine Stelle in Linz an. Er heiratete erneut und schuf hier unter anderem eine Schrift über die Funktionsweise des Auges, vollendete die Rudolfinischen Tafeln, entwickelte eine ventillose Zahnradpumpe und formulierte das dritte Kepler'sche Gesetz.

Nachdem auch in Linz der gegenreformatorische Druck gestiegen war, begab sich Kepler 1627 in den Dienst des kaiserlichen Generals Albrecht von Wallenstein, für den er Horoskope erstellte. Diese Anstellung sollte ihm kein Glück bringen: Wallenstein wurde schon zwei Jahre später entlassen, und Kepler musste anstrengende Reisen unternehmen, um hohe Gehaltsforderungen zu stellen.

Geschwächt und schließlich schwerkrank starb Johannes Kepler am 15. November 1630 im Alter von 58 Jahren in Regensburg. Sein Grab ging in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges verloren. (tberg)

