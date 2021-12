Für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ist die Impfkampagne in Österreich eine "Erfolgsgeschichte". Dennoch sind hierzulande nach wie vor zu viele Menschen ungeimpft. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Am 27. Dezember 2020 wurde die erste Person in Österreich gegen Corona geimpft. Ein Jahr später verzeichnet das Land mehr als 16 Millionen Impfstiche. Damit seien tausende Todesfälle und zigtausende Krankenhausaufenthalte verhindert worden, resümierte der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Im vergangenen Jahr hätten sich pro Minute ungefähr 30 Menschen impfen lassen. Diese "Erfolgsgeschichte", wie sie Mückstein nannte, müsse jedoch fortgesetzt werden.

Es gebe nämlich nach wie vor viele Menschen, die mit Aufklärung und logischen Argumenten nicht zum Impfen bewegt werden können, befand Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP). Daher haben die beiden Ressorts eine Studie in Auftrag gegeben, die sich erstmals dem Impfstatus der Bevölkerung nach sozioökonomischen Merkmalen widmen sollte. Damit soll klarer werden, wo weitere Impfkampagnen ansetzen sollen, sagte Mückstein. "Die Zahlen zeigen, wo wir genauer hinschauen müssen und wen es noch zu überzeugen gilt."

Impfquoten im Bildungsbereich "erfreulich"

Aus der Studie lässt sich ableiten, dass die Impfbereitschaft unweigerlich mit dem Bildungsniveau zusammenhängt, wie der Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas, ausführte. So liegt die Impfquote in der Gruppe der 25- bis 64-Jährigen mit Hochschulabschluss beispielsweise bei etwa 84 Prozent und damit deutlich höher als bei jenen, die höchstens einen Pflichtschulabschluss haben (68 Prozent). Es spielt in dieser Altersgruppe aber auch eine Rolle, ob jemand einem Job nachgeht (76 Prozent) oder nicht (69 Prozent).

Wesentliche Unterschiede bei der Impfbereitschaft bestehen auch zwischen einzelnen Branchen. Im Informations- und Kommunikationszweig (85,4 Prozent) sowie in der öffentlichen Verwaltung (83,4 Prozent) werde den Daten nach hervorstechend viel geimpft, äußerst wenig dagegen in der Land- und Forstwirtschaft (60,5 Prozent) sowie in der Baubranche (56,1 Prozent). Das Gesundheits- und Sozialwesen verzeichnet übrigens eine Impfquote von 78,6 Prozent.

Für Polaschek waren vor allem Daten für den Bildungsbereich "erfreulich". Demnach hätten bereits mehr als die Hälfte der 600.000 Schülerinnen und Schüler einen Impfschutz, in der AHS-Oberstufe seien es sogar 72 Prozent. Auch unter Lehrerinnen und Lehrern sei die Quote mit 85 Prozent hoch. Diese werde sich im gesamten Bildungsbereich durch die Impfpflicht ab Februar noch weiter erhöhen, zeigte sich Polaschek sicher. Die Impfung sei neben den anderen Sicherheitsmaßnahmen wichtig, damit die Schulen künftig geöffnet bleiben können. Polaschek hob zudem hervor, dass in den Universitäten 86 Prozent der rund 395.000 Studierenden geimpft seien und sogar 92 Prozent an den Medizinischen Universitäten.

Mückstein: "Gibt nicht 'die migrantische Community'"

Grundsätzlich zeigt sich in der Studie, dass die Impfquote bei in Österreich Geborenen mit rund 70 Prozent deutlich über jener von Menschen ohne österreichischen Passt liegt (51,5 Prozent). Doch es gebe nicht "die migrantische Community", wie Mückstein erklärte. Der Gesundheitsminister hob hervor, dass die Impfbereitschaft hierzulande bei Menschen aus der Türkei mit 73 Prozent höher liege, bei den Deutschen und Afghanen seien es rund 72 Prozent. Die Schlusslichter bilden Personen aus Rumänien (42,6 Prozent) und der Russischen Föderation (44,5 Prozent).

Bei jenen Daten gibt die Statistik Austria zu bedenken, "dass ein Teil der im (benachbarten) Ausland erfolgten Impfungen im Nationalen Impfregister Österreich nicht nachgetragen wurde. Hinweise darauf ergeben sich aus dem Vergleich der Impfquote des Herkunftslands mit der Impfquote der in Österreich lebenden Personen entsprechender Herkunft."

Über alle Altersgruppen hinweg liegt der Anteil der Geimpften inklusive der Geimpften als auch Genesenen bei 67 Prozent. Etwas unter vier Prozent der Bevölkerung sind nur genesen und rund 30 Prozent sind weder geimpft noch genesen. Laut Statistik Austria zeigen sich zwischen Männern und Frauen gesamt gesehen keine gravierenden Unterschiede. Lediglich junge Frauen weisen eine etwas geringere Impfquote als gleichaltrige Männer auf. Warum das so ist, konnte Statistik-Austria-Chef Thomas nicht aufdröseln, da die Motive der Geimpften und Ungeimpften nicht ausgewertet wurden. Die höchste Impfquote verzeichnet die Altersgruppen zwischen 75 und 84 Jahren mit mehr als 87 Prozent. (Jan Michael Marchart, 28.12.2021)