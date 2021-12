Männer im All, Poetinnen auf Hügeln, südkoreanische Todesspiele, royaler Heckmeck und eine freie Britney – 2021 war einiges los

Lady Gaga adelte Joe Bidens Inauguration mit Glamour. Foto: imago images

Obwohl die ganze Welt auch 2021 Abstand hielt und wenige Großevents stattfanden, bescherte uns das Jahr doch ein paar erinnerungswürdige Popkulturmomente. Da waren einerseits Comebacks wie die der Serien "Friends" und "Sex and The City", auch Jennifer Lopez und Ben Affleck fanden auf persönlicher Ebene wieder zusammen, zwinker, zwinker. Natürlich hat man sich auch getrennt: Kim Kardashian und Kanye West, das ikonischste Paar der Popkultur, gab auf, auch Daft Punk fuhren ihre Betriebssysteme für immer herunter.

Lil Nas X gab dem Teufel einen Lapdance, Billie Eilish sorgte mit ihrem "Vogue"-Cover für Furore, Adele veröffentlichte ein Album, Mark Zuckerberg träumte vom Metaverse. Die Filme "Dune", "Matrix" und "House of Gucci" bewegten das Internet, und sogar ein Containerschiff, das den Suezkanal blockierte, wurde zu einem viralen Meme-Hit.

Aber kommen wir zu meinen persönlichen Top Fünf.

Die Inauguration

Bei der Inauguration von Joe Biden im letzten Jänner konnte man vor lauter Popappeal schnell vergessen, worum es hier eigentlich ging. Die Angelobung wurde zum Laufsteg, Lady Gagas Hymnengesang sorgte für Glamour, Bernie Sanders wurde zum Meme. Die Poetin und Aktivistin Amanda Gorman stahl sowieso allen die Show und entzündete unfreiwilligerweise eine Übersetzungsdebatte, die die Feuilletons monatelang in Atem hielt.

Milliardäre im All

Das Triumvirat Bezos, Branson und Musk und sein als "space race" bekannt gewordener Penisvergleich sorgte für viele cringeworthy (!) Momente, von denen wir zumindest in Form lustiger Memes etwas hatten. Fortsetzung wird leider folgen.

Royale Streitigkeiten

Harry und Meghans Kampf gegen "die Firma" war wie ein Autounfall, bei dem man weder hin- noch wegschauen konnte. Spätestens das Interview mit Talkkönigin Oprah machte die unschöne Auseinandersetzung auch zu einem popkulturellen Ereignis, dem allein auf CBS 17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer folgten. Dabei wurde auch eine folgenreiche Debatte um Rassismus im Königshaus angestoßen.

"Squid Game"

Der erfolgreichste Netflix-Serienstart bis dato gehört der Serie "Squid Game", an der es 2021 kein Vorbeikommen gab. Sie wurde nicht nur fleißig gebingt, sondern zum viralen Phänomen und untermauerte nicht zuletzt den "cultural takeover" der südkoreanischen Entertainmentindustrie (cf. K-Pop), der sich schon seit längerem beobachten lässt.

Britneys Befreiung

Was unter dem Stichwort #FreeBritney als Fan-Bewegung via soziale Medien begann, endete damit, dass Britney Spears nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters wieder ihre eigenen Entscheidungen treffen darf. Das Nischenthema Vormundschaft trat in den Fokus medialer Berichterstattung. (Amira Ben Saoud, 28.12.2021)