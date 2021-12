Der Serien-Marathon beginnt am Freitag, 31. Dezember, um 13.15 Uhr in ORF 2 mit der allerersten Folge "Der Tote am See"

Erste Folge "Der Tote am See": Volksmusik-Star Andi Urbauer (Franz Xaver Kroetz, Mitte) mit den Rosenheim-Cops Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger, li.) und Ulrich Satori (Markus Böker). Foto: ORF, ZDF

Wien – Zum 20-Jahr-Jubiläum der "Rosenheim-Cops" bietet der ORF die Möglichkeit zum Binge Watching mit den bayerischen Ermittlern. Der Serien-Marathon beginnt am Freitag, 31. Dezember, um 13.15 Uhr in ORF 2 mit der allerersten Folge "Der Tote am See", gefolgt von vier weiteren prominent besetzten Sendungen, etwa mit Gaststars wie Sigi Zimmerschied oder Andreas Gabalier. Den Abschluss macht das 90-minütige Winterspecial der Serie "Der Schein trügt" aus dem Jahr 2017.

Die ORF-Premiere des aktuellen Winterspecials "Mörderische Gesellschaft" steht bereits morgen, Mittwoch (29.12., 20.15 Uhr, ORF 2) am Programm. Die Erstausstrahlung der Serie erfolgte am 9. Jänner 2002 auf ZDF, seit Februar 2004 heißt es auch im ORF am Beginn jeder Folge: "Es gabat a Leich!". (APA, 28.12.2021)