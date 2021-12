Tessa Worley hat seit ihrem Premierenerfolg 2008 in Aspen nun schon 15 Riesentorläufe für sich entschieden. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Lienz – Tessa Worley hat den alpinen Ski-Riesentorlauf der Frauen in Lienz für sich entschieden. Die schon nach dem ersten Durchgang voran liegende Französin holte sich am Dienstag mit 0,30 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova ihren insgesamt 15. Weltcup-Sieg. Dritte wurde die Schwedin Sara Hector (+0,38 Sekunden). Katharina Truppe klassierte sich als beste Österreicherin auf dem neunten Rang (+1,53).

Die Kärntnerin lag zur Halbzeit nur auf dem 27. Zwischenplatz, fuhr in der Entscheidung dann aber die zweitbeste Laufzeit. Ramona Siebenhofer wurde als zweitbeste ÖSV-Läuferin Elfte (1,62). Katharina Liensberger kam im ersten Bewerb nach ihrer Corona-Zwangspause nicht in Fahrt. Die Vorarlbergerin wurde mit über zweieinhalb Sekunden Rückstand nur 25. Fans sind in Lienz wegen der Covid-19-Präventionsmaßnahmen nicht erlaubt. Am Mittwoch steht in der Dolomitenstadt noch ein Slalom auf dem Programm. (APA, 28.12.2021)

Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen am Dienstag in Lienz – Endstand:

1. Tessa Worley (FRA) 2:03,88 1:03,21 1:00,67

2. Petra Vlhova (SVK) 2:04,18 +0,30

3. Sara Hector (SWE) 2:04,26 +0,38

4. Federica Brignone (ITA) 2:04,52 +0,64

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:04,71 +0,83

6. Marta Bassino (ITA) 2:04,98 +1,10

7. Camille Rast (SUI) 2:05,29 +1,41

8. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:05,31 +1,43

9. Katharina Truppe (AUT) 2:05,41 +1,53

10. Meta Hrovat (SLO) 2:05,49 +1,61

11. Ramona Siebenhofer (AUT) 2:05,50 +1,62

12. Sofia Goggia (ITA) 2:05,60 +1,72

13. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:05,62 +1,74

14. Estelle Alphand (SWE) 2:05,68 +1,80

15. Katharina Huber (AUT) 2:05,70 +1,82

16. Ana Bucik (SLO) 2:05,72 +1,84

17. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:05,75 +1,87

18. Ricarda Haaser (AUT) 2:05,76 +1,88

19. Andrea Ellenberger (SUI) 2:05,79 +1,91

20. Clara Direz (FRA) 2:05,94 +2,06

21. Michelle Gisin (SUI) 2:05,99 +2,11

22. Paula Moltzan (USA) 2:06,12 +2,24

23. Roberta Melesi (ITA) 2:06,13 +2,25

24. Elena Curtoni (ITA) 2:06,35 +2,47

25. Katharina Liensberger (AUT) 2:06,43 +2,55

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Stephanie Brunner (AUT), AJ Hurt (USA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Alice Robinson (NZL), Hilma Loevblom (SWE), Andreja Slokar (SLO), Maria Therese Tviberg (NOR), Wendy Holdener (SUI)

2. Durchgang:

1. Federica Brignone (ITA) 1:00,19

2. Katharina Truppe (AUT) 1:00,44 +0,25

3. Petra Vlhova (SVK) 1:00,56 +0,37

4. Tessa Worley (FRA) 1:00,67 +0,48

5. Katharina Huber (AUT) 1:00,69 +0,50

6. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:00,76 +0,57

7. Sofia Goggia (ITA) 1:00,81 +0,62

8. Andrea Ellenberger (SUI) 1:00,84 +0,65

9. Ana Bucik (SLO) 1:00,87 +0,68

10. Sara Hector (SWE) 1:00,93 +0,74

11. Marta Bassino (ITA) 1:00,95 +0,76

12. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:00,96 +0,77

13. Clara Direz (FRA) 1:01,18 +0,99

14. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:01,21 +1,02

15. Paula Moltzan (USA) 1:01,23 +1,04

weiter:

18. Ricarda Haaser (AUT) 1:01,30 +1,11

20. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:01,40 +1,21

25. Katharina Liensberger (AUT) 1:01,80 +1,61

1. Durchgang:

1. Tessa Worley (FRA) 1:03,21

2. Sara Hector (SWE) 1:03,33 +0,12

3. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:03,50 +0,29

4. Petra Vlhova (SVK) 1:03,62 +0,41

5. Alice Robinson (NZL) 1:03,66 +0,45

6. Meta Hrovat (SLO) 1:03,75 +0,54

7. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:03,82 +0,61

8. Marta Bassino (ITA) 1:04,03 +0,82

9. Camille Rast (SUI) 1:04,05 +0,84

10. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:04,10 +0,89

11. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:04,14 +0,93

12. Federica Brignone (ITA) 1:04,33 +1,12

13. Estelle Alphand (SWE) 1:04,44 +1,23

14. Ricarda Haaser (AUT) 1:04,46 +1,25

15. Wendy Holdener (SUI) 1:04,49 +1,28

16. Michelle Gisin (SUI) 1:04,51 +1,30

17. Hilma Loevblom (SWE) 1:04,62 +1,41

18. Katharina Liensberger (AUT) 1:04,63 +1,42

19. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:04,66 +1,45

20. Roberta Melesi (ITA) 1:04,69 +1,48

21. Clara Direz (FRA) 1:04,76 +1,55

22. Sofia Goggia (ITA) 1:04,79 +1,58

23. Ana Bucik (SLO) 1:04,85 +1,64

24. Paula Moltzan (USA) 1:04,89 +1,68

25. Andrea Ellenberger (SUI) 1:04,95 +1,74

26. Andreja Slokar (SLO) 1:04,96 +1,75

27. Katharina Truppe (AUT) 1:04,97 +1,76

28. Elena Curtoni (ITA) 1:04,98 +1,77

29. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:04,99 +1,78

30. Katharina Huber (AUT) 1:05,01 +1,80

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

34. Franziska Gritsch (AUT) 1:05,30 +2,09 38. Elisa Mörzinger (AUT) 1:05,48 +2,27 44. Nina Astner (AUT) 1:05,97 +2,76

Weltcup-Gesamtwertung (nach 15 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 750

2. Sofia Goggia (ITA) 657

3. Petra Vlhova (SVK) 515

4. Sara Hector (SWE) 398

5. Federica Brignone (ITA) 392

6. Ramona Siebenhofer (AUT) 341

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 330

8. Breezy Johnson (USA) 322

9. Lara Gut-Behrami (SUI) 298

10. Elena Curtoni (ITA) 283

Riesentorlauf Frauen (4):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 280

2. Sara Hector (SWE) 262

3. Petra Vlhova (SVK) 235

4. Tessa Worley (FRA) 227

5. Ramona Siebenhofer (AUT) 118

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 110

7. Michelle Gisin (SUI) 102

8. Marta Bassino (ITA) 100

9. Camille Rast (SUI) 87

10. Federica Brignone (ITA) 86

11. Katharina Truppe (AUT) 81



Mannschaft Frauen (15):

1. Österreich 1942

2. Italien 1878

3. Schweiz 1551

4. USA 1254

5. Norwegen 782

6. Slowenien 599

7. Schweden 596

8. Frankreich 570

9. Slowakei 515

10. Deutschland 380

Nationencup (29):

1. Österreich 4031

2. Schweiz 3494

3. Italien 2904

4. Norwegen 2149

5. USA 1832

6. Frankreich 1545

7. Deutschland 1030

8. Slowenien 940

9. Schweden 779

10. Kanada 642