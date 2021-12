Naima Bärlocher platzt im Stück "Very Little Circus" öfter der Kragen. Foto: Wakouwa Teatro

Salzburg – Treffen einander zwei Clowns auf der Bühne, nervt der eine sofort den anderen. Und so weiter. Spaß haben sie aber trotzdem: Naima Bärlocher und Gerardo Tetilla bilden das Duo Wakouwa Teatro. Die auf Bewegungstheater spezialisierten Schweizer gastieren bis 8. Jänner mit ihrer Show Very Little Circus beim Winterfest in Salzburg, dem Festival für zeitgenössische Zirkuskunst.

Für den Zutritt in das Zelt im Volksgarten ist ein 2G-Nachweis erforderlich, eine Registrierung vorab auf der Webseite darfichrein.at beschleunigt den Check-in vor Ort.

Das vor zwanzig Jahren von Georg Daxner (1959–2014) gegründete Winterfest ist eines der größten Festivals für Zirkuskunst in ganz Europa. Normalerweise. In diesem Jahr mussten allerdings viele für die Adventzeit anberaumten Spieltermine aus Lockdowngründen abgesagt werden, die Produktion der Freiluft Circus Compagnie fiel zu Gänze aus. Jetzt wird das aber in den restlichen Ferientagen noch aufgeholt.

Belgien, Kanada

Die Schweizer Gruppe Circoncentrique zeigt ihr Stück Respire, in dem es um Leichtigkeit geht (bis 8. 1.). Nur noch heute und morgen, Mittwoch, ist Sweat and Ink der kanadischen Truppe Cirque Barcode zu sehen (Szene Salzburg, 18 Uhr). Und wer sich von einem nichtlachenden Gesicht provozieren lassen will, ist beim Belgier Jos Houben richtig, der zwei Vorstellungen von The Art of Laughter (ab 12 Jahren) gibt. Übrigens: Das Winterfest ist löblicherweise ein Green Event. (afze, 28.12. 2021)