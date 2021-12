Außerdem "Terra Mater" über Amerikas legendäre Pferde, ein neuer Irland-Krimi und eine Reportage über Obdachlose am Bosporus

Hat Lina (Joan Fontaine) einen Mörder (Cary Grant) geheiratet? Hitchcock-Klassiker "Verdacht" um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Warner Bros. Entertainment Inc.

19.40 REPORTAGE

Re: Obdachlos am Bosporus – Wenn der Staat nicht hilft Etwa 100.000 Menschen leben in der Türkei auf der Straße, rund 10.000 allein in Istanbul. Staatliche Hilfe gibt es kaum. Freiwillige versuchen, die Obdachlosen mit dem Nötigsten zu versorgen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Amerikas legendäre Pferde Die Ursprungsgeschichte der Pferderassen Mustang, Quarterhorse und Apa lässt sich 50 Millionen Jahre zurückverfolgen und führt nach Nordamerika. Bis 21.10, Servus TV

20.15 PSYCHOTHRILLER

Verdacht (Suspicion, USA 1941, Alfred Hitchcock) Die Generalstochter Lina (Joan Fontaine) heiratet trotz Warnungen überstürzt den Playboy Johnny (Cary Grant). Nach der Hochzeit muss Lina die Ehrlichkeit ihres Mannes mehrmals infrage stellen. Bald ist sie davon überzeugt, dass Johnny ein Mörder ist und sie töten will. Hochspannendes Finale vom Meister des Gruselkinos Alfred Hitchcock.

Bis 21.50, Arte

20.15 PENG!

Zwölf Uhr mittags (High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Am Tag seiner Hochzeit wird US-Marshall Kane (Gary Cooper) zu einer Gewissensentscheidung gezwungen: Ein Gangster dürstet nach Rache. Kanes Braut, eine Quäkerin (Grace Kelly), verabscheut Gewalt. Fred Zinnemanns psychologischer Western bereicherte das Genre nicht nur um neue dramaturgische Finessen, sondern verschärfte auch die moralischen Aspekte der Fabel. Bis 21.35, 3sat

22.10 MEDIENDRAMA

Die Sensationsreporterin (Absence of Malice, USA 1981, Sydney Pollack) Megan Carter (Sally Field) stürzt als überambitionierte Reporterin den unbescholtenen Mike Gallagher (Paul Newman) in den Ruin. Rühmte Regisseur Sydney Pollack 1976 mit Die Unbestechlichen noch den Segen des Enthüllungsjournalismus, übt er hier intelligente Medienkritik. Bis 00.05, One

22.25 SPANNUNG

Der Irland-Krimi: Das Verschwinden Während des irischen Totenfests wird die 16-jährige Holly entführt. Polizeipsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) ermittelt. Bis 23.55, ORF 2