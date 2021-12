Sepp Forcher vor kurzem nur zwei Tage nach seinem 91. Geburtstag gestorben. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien/Salzburg – Im Andenken an Sepp Forcher wird am Mittwoch in Salzburg ein Requiem mit Erzbischof Franz Lackner und Erzabt Korbinian Birnbacher abgehalten. Die Messe für die am 19. Dezember kurz nach seinem 91. Geburtstag verstorbene Moderatorenlegende wird ab 14.00 Uhr in ORF 2 live übertragen. Aufgrund der aktuellen Situation können nur geladene Gäste am Requiem vor Ort teilnehmen, teilte der ORF mit. Aus diesem Grund werden auch keine Angaben über den genauen Ort gemacht.

Musikalisch gestaltet werde das Requiem von Musikern und Musikerinnen, die mit Sepp Forcher häufig für die ORF-Reihe "Klingendes Österreich" unterwegs waren. Forcher hat diese Sendung jahrzehntelang moderiert. "Bei seinem Abschied zu musizieren ist uns eine Ehre", wird der musikalische Leiter Martin Kiesenhofer zitiert. Kommentator der Übertragung ist Franz Neger, für die Regie zeichnet Thomas Bogensberger und für die Redaktion Elisabeth Eisner verantwortlich. (APA, 28.12.2021)