In dieser Galerie: 2 Bilder Jubelnde Saints und ein nachdenklicher Harry Kane im Hintergrund. Foto: REUTERS/David Klein Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl (re) kann zufrieden sein, Spurs-Trainer Antonio Conte eher nicht. Foto: REUTERS/David Klein

Southampton – Southampton hat die ungeschlagene Serie in der englischen Fußball-Premier-League auf drei Partien ausgebaut. Die vom Steirer Ralph Hasenhüttl gecoachten "Saints" erkämpften am Dienstag im St. Mary's Stadium gegen Tottenham ein 1:1. Weiter bergab ging es in der 20. Runde hingegen für Watford. Mit ÖFB-Teamtormann Daniel Bachmann setzte es für die Truppe von Trainer Claudio Ranieri ein Heim-1:4 gegen West Ham United und damit die fünfte Niederlage in Folge.

James Ward-Prowse (25.) brachte Southampton in Front, Harry Kane (41.) gelang noch vor der Pause per Elfmeter der Ausgleich. Obwohl kurz zuvor Southamptons Abwehrspieler Mohammed Salisu die Ampelkarte (39.) gesehen hatte, brachte die Hasenhüttl-Truppe das Remis über die Zeit. Das auch, da der Video Assistant Referee einen Doppelpack von Kane verhinderte, seinen zweiten Treffer im Spiel (53.) zurücknahm. Southampton ist mit 21 Punkten Liga-13., Tottenham neun Zähler davor Sechster.

Befreiungsschlag für West Ham

Watford legte dank einem Blitztor von Emmanuel Dennis (4.) einen Traumstart hin, geriet durch einen Doppelschlag der Gäste aber auf die Verliererstraße. Tomas Soucek (27.) und Said Benrahma (29.) ließen Bachmann keine Abwehrchance. Nach Wiederbeginn machten Mark Noble (58./Elfmeter) und "Joker" Nikola Vlasic (92.) alles klar. Für West Ham war es ein Befreiungsschlag nach fünf sieglosen Pflichtspielen mit vier Niederlagen. West Ham kletterte an den "Spurs" vorbei auf Rang fünf, Watford ist mit 13 Zählern weiter nur Liga-17.

Die Partien Leeds United gegen Aston Villa sowie Arsenal gegen Wolverhampton Wanderers wurden coronabedingt abgesagt. (APA, 28.12.2021)