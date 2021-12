Wien – Red Bull Salzburg hat am Dienstag seine Siegesserie in der ICE-Eishockeyliga fortgesetzt und die Tabellenführung ausgebaut. Der Spitzenreiter gewann das Duell mit dem Tabellenletzten Black Wings Linz mit 4:3. Da Olimpija Ljubljana beim VSV mit 2:4 verlor, übernahmen die Vienna Capitals mit einem 4:2 gegen Znojmo Rang zwei. Die Graz99ers setzten sich gegen den KAC mit 4:3 nach Verlängerung durch. Dornbirn besiegte Pustertal 5:0, Innsbruck unterlag Bozen mit 0:3.

Salzburg und Teamstürmer Peter Schneider sind derzeit nicht zu stoppen. Die Bullen feierten mit dem knappen Erfolg gegen die erstmals in dieser Saison personell kompletten Black Wings den siebenten Sieg in Folge, Schneider war mit zwei Toren und einem Assist der Matchwinner. Der Stürmer hat in den vergangenen vier Partien acht Treffer erzielt und führt die Schützenliste nun mit 20 Toren an.

Matt Bradley überragend

Auch die Capitals prolongierten eine Erfolgsserie und sind nun erster Verfolger der Salzburger. Die Wiener blieben im Ost-Derby auf eigenem Eis gegen die Tschechen zum achten Mal hintereinander siegreich. Herausragender Spieler war Matt Bradley mit drei Toren und einem Assist, sein Sturmpartner Nicolai Meyer bereitete drei Tore vor.

Nach dem blamablen Auftritt im Kärntner Derby gegen den KAC am Sonntag (1:9) zeigte der VSV die von der Vereinsspitze geforderte Reaktion. Die Villacher drehten einen frühen 0:1-Rückstand (9.) in eine 3:1-Führung (56.) und ließen sich auch durch den Anschlusstreffer nicht mehr aus der Bahn werfen.

99ers weiter im Hoch

Der KAC konnte dagegen nicht nachlegen. Der Titelverteidiger verlor bei den formstarken Grazern, die zu den sechstplatzierten Rotjacken aufschlossen. Die Steirer holten eine 0:2-Führung auf und mussten nur neun Sekunden nach ihrem 3:2-Führungstreffer den Ausgleich hinnehmen. Joey Martin schoss die 99ers aber in der Verlängerung zu ihrem siebenten Sieg hintereinander. Damit können die Grazer am Donnerstag in Znojmo ihren Klubrekord von acht Siegen in Folge aus dem Jänner und Februar 2019 einstellen. (APA, 28.12.2021)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 32. Runde:

Dienstag

Moser Medical Graz99ers – EC-KAC 4:3 n.V. (0:1,2:1,1:1,1:0)

spusu Vienna Capitals – HC Znojmo 4:2 (1:1,1:0,2:1)

EC Red Bull Salzburg – Black Wings Linz 4:3 (1:0,1:1,2:2)

EC Grand Immo VSV – Olimpija Ljubljana 4:2 (0:1,2:0,2:1)

Dornbirn Bulldogs – Pustertal Wölfe 5:0 (2:0,2:0,1:0)

HCB Südtirol Alperia – HC Innsbruck 3:0 (2:0,0:0,1:0)