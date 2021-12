Petra Vlhová mit großem Engagement bei der Arbeit. Foto: AP/Marco Tacca

Lienz – Die Slowakin Petra Vlhová greift nach dem nächsten Sieg. Die Gewinnerin der Auftaktslaloms in Levi führt nach dem ersten Durchgang des Torlaufs in Lienz in 51,53 Sekunden acht Hundertstel vor der Schweizerin Michelle Gisin und 0,27 Sekunden vor Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger, die nach überstandener Covid-19-Infektion überraschend flott zurück in die schnelle Slalomspur fand, nachdem sie am Dienstag im Riesentorlauf nicht über den 25. und letzten Platz hinausgekommen war.

Zweitbeste Österreicherin nach Lauf eins war Katharina Truppe (+1,02) auf Zwischenrang 13. Die Qualifikation für die Entscheidung (13 Uhr, ORF 1) schafften auch noch Katharina Gallhuber (19./1,25), Chiara Mair (20./1,30), Marie-Therese Sporer (23./1,66) und Katharina Huber (24./1,67). Im Finale nicht dabei sein werden hingegen Franziska Gritsch (39./2,27), Stephanie Brunner (40./2,33) und Magdalena Egger (42./2,37).

Es sei "ein Schritt in die richtige Richtung" gewesen, sagte Liensberger. "Ich habe mich oben wohlgefühlt, unten war es dann nicht ganz solide. Jetzt heißt es einfach, gut die Kraft sparen für den zweiten Durchgang." Die Vorarlbergerin wartet noch auf ihren ersten Podestplatz in dieser Saison.

Truppe zeigte sich angesichts der geringen Abstände zu den vor ihr platzierten Konkurrentinnen nicht unzufrieden und versprach: "Voller Angriff im zweiten! Es ist hinten eng, vorne eng, zurückfallen möchte ich auf keinen Fall." Deswegen wolle sie "alles auf eine Karte setzen".

Vlhová hatte sich in der Slalomsaison erst einmal geschlagen geben müssen. In Killington belegte sie hinter der nun an Corona erkrankten und deshalb in Lienz nicht am Start stehenden US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin den zweiten Platz. (honz, APA, 29.12.2021)