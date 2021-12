US-Experten haben das Rätsel der zweiten im Sockel einer Statue des Südstaaten-Generals Robert E. Lee gefundenen Zeitkapsel gelüftet. Foto: AP/Eva Russo/Richmond Times-Dispatch

Eine 1890 errichtete Reiterstatue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee in der Stadt Richmond, Virginia, enthielt ungeahnte Geheimnisse: Im September war sie nach Anti-Rassismus-Protesten entfernt worden, vor einigen Tagen hat man ihren Sockel geöffnet. Dabei stieß man auf eine 134 Jahre alte Zeitkapsel. Damit hatte man zwar gerechnet, doch bei näherer Untersuchung zeigte sich, dass es sich nicht um das handelte, was man erwartet hatte.

Die erste Kapsel enthielt drei Bücher, ein Foto in einem Stoffumschlag und eine Münze. Foto: AP/Steve Helber

Arbeiter-Zeitkapsel

Die Zeitkapsel enthielt nämlich nicht – wie in einem zeitgenössischen Zeitungsartikel beschrieben – Relikte aus dem Bürgerkrieg sowie das erhoffte Foto des ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln in seinem Sargs, sondern drei Bücher, ein Foto in einem Stoffumschlag und eine Münze. Offenbar hatte ein an der Errichtung der Statue beteiligter Arbeiter seine eigene kleine Zeitkapsel in den Sockel eingemauert.

Kurz darauf konnte im Sockel des Südstaaten-Generals eine zweite Zeitkapsel entdeckt werden – nun offenbar die richtige. "Das ist wahrscheinlich die Zeitkapsel, nach der alle gesucht haben", hatte der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, am Montag auf Twitter gejubelt und Fotos der Kupferschachtel veröffentlicht. Das haben nun auch US-Experten bestätigt und damit das Geheimnis um diese zweite Zeitkapsel gelüftet.

Vor laufender Kamera geöffnet

Die mehr als 130 Jahre alte Kupferkiste wurde am Dienstag in Richmond von Konservatoren der Behörden des US-Staates Virginia vor laufenden Kameras geöffnet. Sie enthielt unter anderem Munition aus dem Bürgerkrieg, Banknoten und Münzen, Knöpfe und eine in schwarzes Leder gebundene Bibel.

Außerdem wurden eine kleine Konföderierten-Flagge, ein aus Holz geschnitztes Freimaurersymbol und eine 1884 erschienene Ausgabe des Buches "Detailed Minutiae of Soldier Life in the Army of Northern Virginia" von Carlton McCarthy entdeckt.

Video: Die zweite Zeitkapsel wird geöffnet. PBS NewsHour

Nicht das erwartete Bild

Die Zeitkapsel enthielt jedoch nicht wie in einem zeitgenössischen Zeitungsartikel beschrieben ein seltenes Bild des ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln in seinem Sarg von 1865. Stattdessen stießen die Experten auf einen bereits bekannten Stich aus der "Harper's Weekly", der eine weinende Frau neben Lincolns Sarg zeigt (ein Bild davon gibt es hier).

Der Inhalt war trotz eines kleinen Wasserschadens relativ gut erhalten. "Er ist in besserem Zustand, als wir erwartet hatten", sagte die Konservatorin Kate Ridgway. "Wir dachten, es wäre eine einzige Suppe. Aber es ist keine Suppe, das ist großartig." (red, APA, 29.12.2021)