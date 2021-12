Claus Kleber moderierte das "heute journal" im ZDF knapp zwei Jahrzehnte und verabschiedet sich am 30. Dezember mit der letzten Sendung. Foto: RAINER UNKEL via www.imago-images.de

Mainz – Ein zweiter Armin Wolf ist Claus Kleber nicht. Dazu sind die beiden in ihren Persönlichkeiten zu unterschiedlich, und überhaupt kann kein Mensch die Kopie eines anderen sein. Im Beruf ähneln die beiden aber einander: verständlich erklären, hartnäckig fragen, auf Antworten insistieren, sodass die Zuschauer am Ende eines Gesprächs im günstigen Fall etwas erfahren haben – und sei es nur die Tatsache, dass ein Politiker, eine Politikerin wieder einmal nicht auf Fragen eines Journalisten klar antwortete. Das können sowohl Kleber als auch Wolf. Ende des Jahres verabschiedet sich der langjährige ZDF-Moderator Kleber von den Fernsehschirmen und wechselt in den Ruhestand. Knapp zwei Jahrzehnte moderierte der 66-Jährige das "heute journal" des deutschen öffentlich-rechtlichen Senders.

Als Anchor ist Kleber dem deutschen ZDF-Publikum ähnlich nahe wie Wolf in Österreich. Mehrmals wöchentlich moderiert er das reichweitenstarke Nachrichtenmagazin. Im Laufe seiner journalistischen Tätigkeit kann er auf eine Reihe an Höhepunkten zurückblicken.

2016 interviewt Kleber den deutschen Anwalt Hubertus von Sprenger, der den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan in der Klage gegen Jan Böhmermanns Schmähkritik vertritt. Legendäre Frage: "Was hat denn der türkische Präsident davon, wenn Jan Böhmermann eine Geldstrafe zahlen muss?"

2014 interviewte Kleber den US-Präsidenten Barack Obama. Als persönliches Highlight nennt der Moderator das Gespräch mit Colin Powell, der US-Außenminister war, vor dem Irak-Krieg 2003.

Gerührt zeigte sich Kleber 2015, als er von einer Begebenheit erzählt, in der ein Busfahrer neu angekommene Flüchtlinge ausdrücklich begrüßt.

2019 interviewte Kleber relativ unbeeindruckt den damaligen Wahlsieger Sebastian Kurz.

Schelte gab es auch, etwa für ein aus den Schienen gelaufenes Gespräch mit der Schauspielerin Maria Furtwängler. Für seine als chauvinistisch empfundene Moderation bekam Kleber die "Saure Gurke" verliehen. Das Interview zum Nachsehen hier in der ZDF-Mediathek.

Klebers Nachfolge tritt der 51-jährige Christian Sievers an. Ab 2022 wird Sievers abwechselnd mit Marietta Slomka das "heute journal" moderieren. (prie, 29.12.2021)