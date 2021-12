Der Radiosender FM4 trauert um die Moderatorin und Redakteurin Gerlinde Lang. Foto: FM4/Pamela Russmann

Wien – Die FM4-Moderatorin und Redakteurin Gerlinde Lang ist am Dienstag im Alter von 43 Jahren "nach langer schwerer Krankheit verstorben", wie der Radiosender am Mittwoch mitteilte. FM4-Chefin Monika Eigensperger würdigte Lang als "eine frische, unverbrauchte Stimme, die sich sehr schnell on Air bewährt hat – und beeindruckenderweise bis zum Schluss genauso frisch geklungen hat, wenn auch natürlich noch viel professioneller".

Lang arbeitete bereits als 20-Jährige bei FM4 mit. Im Radio moderierte sie die Sendungen "Connected" und "Homebase" sowie die "FM4 Charts". "Ihre Fröhlichkeit, ihre verschmitzten Kommentare und ihr echtes Interesse an den Inhalten, die sie präsentierte, machten den ganz besonderen Charme ihrer Moderationen aus", heißt es seites des Radiosenders. Zuletzt wickelte Lang als Spät-Chefin vom Dienst die Abendsendungen bei FM4 ab. (red, 29.12.2021)