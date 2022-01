Alex Nogués, Miren Asiain Lora (Ill.)

"Wie kommen eine Million Austern auf die Spitze des Berges?".

€ 16,– / 48 Seiten.

Jumbo, Hamburg2021.

Ab 6 Jahren Foto: Jumbo

Du kennst Austern? Sie sind eine Familie der Muscheln; diese Tiere leben also im Meer. In manchen Austernschalen finden sich Perlen, und einige Arten sind sogar essbar. Menschen schlürfen sie direkt aus der Schale – na ja, glitschig und salzig! Was aber würdest du jetzt sagen, wenn du auf einem Berg, weit weg von jedem Salzwasser, Austern finden würdest? Genau, das klingt ziemlich verrückt, ist aber tatsächlich möglich. Essen kann man diese Muscheln dann aber nichtmehr, da würde man sich die Zähne ausbeißen! Warum man diese Austern, die Millionen Jahre alt und zu Stein geworden sind, auf Bergen finden kann, darüber erzählt dieses Sachbuch. Du erfährst einiges über die Geschichte der Erde, über Geologie und Klimaveränderungen. Dinosaurier sind übrigens auch im Spiel! Am Ende ist klar: Steine können ziemlich spannend sein.