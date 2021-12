In dieser Galerie: 2 Bilder Der Sieger: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI Der Überraschungszweite: Raphael Haaser. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Bormio – Die ÖSV-Männer haben im ersten von zwei Super-Gs in Bormio zurückgeschlagen. Hatte Daniel Hemetsberger tags zuvor das Podest in der Abfahrt als Vierter knapp verpasst, so stiegen am Mittwoch mit Raphael Haaser als Zweitem und Vincent Kriechmayr als Drittem gleich zwei ÖSV-Läufer auf das Podium.

Den Sieg holte sich Aleksander Aamodt Kilde in 1:27,95 Minuten. Der Norweger distanzierte bei seinem vierten Saisonerfolg die Konkurrenz. Haaser hatte bereits 0,72 Sekunden, Kriechmayr 0,85 Rückstand auf den Gesamtweltcupsieger der Saison 2019/20.

Nicht in die Top-Ten schafften es Max Franz (1,62) als Zwölfter, Matthias Mayer (1,66) als 13. und Daniel Danklmaier (15./1,67). Hemetsberger verpasste die Weltcuppunkteränge.

Kilde hatte davor bereits Super-G und Abfahrt in Beaver Creek sowie den Super-G in Gröden für sich entschieden. Er machte mit seinem gesamt zehnten Erfolg im Weltcup Boden auf Marco Odermatt gut. Der im Gesamtweltcup führende Schweizer belegte am Mittwoch den achten Rang. (honz, 29.12.2021)