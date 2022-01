In dieser Galerie: 2 Bilder Die Jahrhundertschauspielerin Betty White starb wenige Tage vor ihrem 100. Geburtstag. Foto: Matt Sayles Foto: imago images/Everett Collection

Wenn Rose Nylund die Worte "bei uns in Sankt Olaf" sprach, verdrehten Dorothy, Blanche und Sophia die Augen. Ein Reflex, denn alle drei wussten: Jetzt kommt wieder eine der merkwürdigen Geschichten aus Minnesota, der Heimat ihrer WG-Freundin.

"Wie hat sie das gemacht?"

Zum Beispiel: Gretchen Lillehammer wurde Frau des Jahres, weil sie in eine brennende Bücherei lief und alle Bücher rettete. "Toll! Wie hat sie das gemacht?", fragt Blanche. "Sie nahm zwei Bücher in die eine Hand, das andere in die andere und rannte, so schnell sie konnte."

Während eines traditionellen Gowhackanoggin-Spiels erlitt Rose eine Verletzung. Go-what? Eine Art Baseball, sagt Rose: "Außer statt einen Ball zu schlagen, schlägst du dir selbst auf den Kopf und nach zehn Schlägen, wenn du noch stehst, nimmst du die erste Basis. Es ist normalerweise ein Spiel mit sehr niedriger Punktzahl."

Oder als Cousine Ina in der Molkerei in ein Milchbecken fiel, was nicht weiter schlimm war, denn es war der Beginn von St. Olafs jährlichem "Milchtauch-Wettbewerb". Den Rose selbst übrigens in der "low-fat"-Kategorie dreimal gewinnen konnte.

Heringszirkus

Im Streit nannte sie Blanche einmal "Garconanokin": Damit sei prinzipiell jener Moment gemeint, in dem Hundekacke weiß wird, aber auch die Person, mit der man auf keinen Fall seine "Hoogencoogles" teilen möchte.

Legendär auch die Geschichte vom Heringszirkus, als dessen spektakulärer Höhepunkt der Schuss eines Herings aus der Kanonenkugel galt, welcher aber letztlich unglücklich endete, weil der Fisch in den naheliegenden Wald geschleudert wurde.

Vertubenflugen

Und wenn Sie wissen, was es mit dem Geneukenfleuken-Kuchen mit Verweis auf Vertubenflugen (Original) auf sich hat, worum es sich beim Brauch des "Genoptionloken" handelt, wieso es sinnvoll ist, die Lizenz zum "Gefloofen" zu haben und was den "Hupaflagel-Kuchen" zusammenfallen lässt, dann würde Ihnen Rose Nylund und die anderen mit Sicherheit Sankt Olafs berühmten Trinkspruch zuprosten: "Ufta!"*

Das Web ist voll von großartigen Rose-Stories aus Sankt Olaf. Auf Youtube kann man stundenlang die besten Geschichten nachschauen.

Das Leben vor den "Golden Girls"

Die Rolle der Rose Nylund war die Paraderolle der am 17. Jänner 1922 geborenen US-Amerikanerin. Whites Fernsehkarriere begann weit früher.

Ihr Debüt im Entertainment-Business gab sie mit acht, da debütierte Betty Marion White, geboren in Oak Park, Illinois im Radio. 1939 begann sie ihre Karriere im Fernsehen und als Model. Im Zweiten Weltkrieg meldete sich freiwillig für den American Women's Voluntary Service und organisierte den Transport von Militärgütern durch Kalifornien.

1949 trat sie erstmals in "Hollywood on Television" im Fernsehen auf, an der Seite von Al Jarvis, mit dem sie davor schon als Radio-Diskjockey engagiert war. 1953 spielte sie 65 Folgen in "Life with Elizabeth", eine Comedy, in der sie die Hauptrolle spielte, die sie auch selbst produzierte, eine der wenigen Frauen zu der Zeit, die auch produzierten. Von da an war sie fixer Bestandteil von TV-Comedys, etwa in der "Betty White Show", in den 1960er-Jahren in "Allen Ludden's Gallery" und in 168 Folgen der Mary Tylore Moore-Serie. Die letzte große Serien-Hauptrolle war von 2010 bis 2015 in 128 Episoden von "Hot in Cleveland". Bis zuletzt war White aktiv, etwa als Sprecherin in Trickfilmen wie "Forky Asks A Question" von Disney+.

"Du schon wieder"

Für einen großen Moment im Film sorgte eine Begegnung 2010 in der Komödie "Du schon wieder". Da trifft White auf Cloris Leachman, eine andere Gigantin des Films und Fernsehens mit einem Gag: In einer der letzten Szene im Film beleidigt Leachman White damit, dass Whites Kleid wohl noch aus dem Fundus der Golden Girls stamme.

White war dreimal verheiratet. Der Moderator Allen Ludden brachte drei Kinder in die Ehe. Privat engagierte sie sich bis zuletzt für Tiere. Ihr Interesse am Tierschutz begann in den frühen 1970er Jahren, als sie die Serie "The Pet Set" produzierte und moderierte, die Prominente und ihre Haustiere ins Rampenlicht stellte.

Acht Emmys

White hat acht Emmy Awards in verschiedenen Kategorien, drei American Comedy Awards, drei Screen Actors Guild Awards und einen Grammy Award erhalten. Sie hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und wurde 1985 in die Television Hall of Fame aufgenommen. Für die längste Fernsehkarriere einer Entertainerin wurde sie 2013 in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. So schnell wird ihr das keiner nachmachen.

Ihr Erfolgsrezept verriet sie dem People-Magazin: "Ich versuche, alles Grüne zu vermeiden. Ich denke, es funktioniert." White war kein Fan von Hollywoods Health-Food-Trends. Stattdessen aß der "Golden Girls"-Star lieber Hot Dogs und trank Wodka mit einem Schuss Grapefruit. Ihr Lebensmotto: "Genieße jeden Moment."

Zu Silvester 2021 wurde bekannt, dass White wenige Tage vor ihrem 100. Geburtstag gestorben ist. (Doris Priesching, 1.1.2022)