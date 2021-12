Die Steam-Hitliste für 2021 zeigt einige Neuerscheinungen, aber auch viele alte Bekannte. Foto: DER STANDARD/Pichler

Mit Steam hat Valve die wohl wichtigste Games-Distributionsplattform für den PC geschaffen. Selbst große Publisher, die sich zwischenzeitlich an eigenen Spielekatalogen versucht haben, bieten ihre Games mittlerweile wieder dort an. Dementsprechend viel Aussagekraft haben die Statistiken, die zeigen, wie erfolgreich – oder auch nicht – ein Spiel auf Steam ist.

Zum Jahresende liefert Valve wieder eine Aufbereitung dieser Zahlen. In sechs Kategorien hat man die jeweils erfolgreichsten Titel gekürt. Mit dabei sind nicht nur allerlei Dauerbrenner, sondern auch manche Überraschung und sogar Games, die in der kritischen Rezeption ganz und gar nicht positiv wahrgenommen wurden. Eine (unvollständige) Zusammenfassung.

Cashcow GTA

Unter "Topseller" weist man jene Spiele aus, die sich heuer besonders gut verkauft haben. Genaue Umsatzzahlen nennt man zwar nicht, jedoch teilt man die Games in Kategorien von Platin bis Bronze ein. Und es zeigt sich, dass Grand Theft Auto 5 auch sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung für den PC immer noch die Kassen klingeln lässt.

Einiges Geld in die Kasse spülen aber auch diverse Multiplayer-Games, darunter Ubisofts Rainbow Six: Siege, EAs Apex Legends und der Battle-Royale-Veteran PUBG, der sich trotz Spielerschwunds und des daraus resultierenden Wechsels auf ein Free2Play-Modell Mitte Jänner immer noch in der Spitzengruppe behauptet. Ebenso vorne mit dabei sind der Indie-Frühjahrshit Valheim, Dead by Daylight und – trotz herber Kritik an seiner eklatanten Unfertigkeit – der Multiplayer-Shooter Battlefield 2042. Auch Amazons im Herbst gestartetes MMO New World erreichte die "Platin"-Einstufung.

Viele dieser Titel findet man auch in der Kategorie "Neuheiten", die die Umsatzliste ausschließlich auf heuer veröffentlichte Games beschränkt. Zudem gesellen sich Spiele wie Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires 4 und die Legendary-Edition der Mass Effect-Reihe hinzu. Nach vorne geschafft haben es zudem "Resident Evil: Village" und der spirituelle Left4Dead 2-Nachfolger Back 4 Blood. Von manchen vielleicht unerwartet reiht sich zudem der Farming Simulator 22 ebenfalls ein.

Dauerbrenner

Unter "Meistgespielt" werden hingegen jene Games versammelt, die den höchsten Wert gleichzeitig aktiver Spieler erzielt haben. Die Topwertung geht dabei an jene Spiele, die die 200.000-Marke knacken konnten. Auch da zeigt sich sowohl die ungebrochene Popularität von GTA 5 wie auch von Valves eigenem Taktikshooter Counter-Strike: Global Offensive und sein Moba Dota 2. Trotz seiner abnehmenden Beliebtheit ist hier auch PUBG noch weit oben zu finden, ebenso Cyberpunk 2077.

Auch New World konnte zumindest zum Start noch einen großen Ansturm von fast einer Million gleichzeitigen Teilnehmern verzeichnen, hat sich aber mittlerweile bei einem Schnitt von 140.000 eingependelt. Stark hält sich auch der nicht mehr ganz frische Survival-Titel Rust.

Indie-Hits

Zurück zur Zählung der Einnahmen geht es in der Kategorie "Early Access", die sich auf Spiele beschränkt, die zwar schon erhältlich, aber noch offiziell unfertig sind – Battlefield 2042 ist damit ausdrücklich nicht gemeint. Einen Run verzeichnete Draw & Guess, bei dem es – wenig überraschend – darum geht, gezeichnete Begriffe zu erraten. Der durchgeknallte Totally Accurate Battle Simulator erschien zwar schon 2019, wird aber vom Entwickler fleißig gepflegt und genießt weiterhin entsprechende Nachfrage. Weiterhin guten Zulauf hat auch der postapokalyptische Siedlungsaufbau in Endzone: A World Apart.

Der Stalker-inspirierte Shooter Chernobylite konnte sich auch in die Topliste vorarbeiten, obwohl er im vergangenen Juli offiziell fertiggestellt wurde. Erwähnenswert ist eine der diesjährigen Indie-Überraschungen, nämlich das im Juni releaste Abenteuer Wildermyth.

VR- und Controller-Games

Bei den umsatzstärksten Virtual-Reality-Games liegen fast nur alte Bekannte vorne. Da wären etwa das rhythmische Block-Zerschlage-Game Beatsaber, der Shooter Pavlov, Superhot VR, Blade & Sorcery oder die VR-Edition von Skyrim. Die neuesten "Platin"-Einträge stammen aus dem Jahr 2020 und bestehen aus The Walking Dead: Saints & Sinners, Into The Radius und Half-Life: Alyx. Gute Chancen auf den höchsten Rang im kommenden Jahr dürfte aber After The Fall haben. Der Koop-Shooter wurde erst am 9. Dezember veröffentlicht und schaffte es bereits in die zweithöchste Kategorie, Gold.

Eine eigene Topliste spendiert Valve außerdem Games mit Fokus auf Controller-Steuerung und sortiert diese auch gleich nach der Anzahl der Spieler, die zu eben jenem Steuergerät greifen. Besonders beliebt sind hier Forza Horizon 5 und das Beat-'em-up Guilty Gear: Strive. Zu den neuen Einträgen gehören weiters Fifa 22 und Halo Infinite, während Monster Hunter World bereits seit 2018 auf dem Markt ist. Zumindest in diese Spitzenreihung hat es auch eFootball, die Free2Play-Transformation von "Pro Evolution Soccer", geschafft, die zum Start aufgrund ihres bedauernswerten Zustandes für entsetztes Feedback von Spielern und Presse gesorgt hatte. (gpi, 29.12.2021)