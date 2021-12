17.40 MAGAZIN

Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich Eine Reise durch die Braukunst in Salzburg, vom Weißbier zum Pils, von Tradition zu Innovation. Bis 18.30, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Notruf Tel Aviv – Im Einsatz sind alle gleich Nirgendwo sonst gibt es so viele freiwillige Helferinnen und Helfer wie in Israel. Bei Magen David Adom, dem Roten Schild Davids, arbeiten sie Hand in Hand mit ausgebildeten Rettungssanitäterinnen und -sanitätern wie Ayrin Kabha. Die gläubige Muslimin leitet ein Team von jüdischen Freiwilligen. Bis 20.15, Arte

20.15 KATASTROPHENFILM

Die Höllenfahrt der Poseidon (The Poseidon Adventure, USA 1972, Ronald Neame) Ein Tsunami bringt ein Luxusschiff zum Kentern, eine Gruppe Überlebender versucht sich im inneren des auf den Kopf gestellten Schiffs zu retten. Ronald Neames mit Gene Hackman und Ernest Borgnine formidabel besetzter Film bildete die Speerspitze des Kata strophenfilmbooms der 1970er-Jahre. Bis 22.05, Arte

Kämpft im Inneren des Luxusschiffs

SS Poseidon um ihr Überleben: Carol Lynley in "Die Höllenfahrt der Poseidon", Arte, 20.15 Uhr Foto: Twentieth Century Fox Film

22.20 ANTIKRIEGSFILM

Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front, USA 1930, Lewis Milestone) Die grausamen Fronterlebnisse des jungen Kriegsfreiwilligen Paul Bäumer (Lew Ayres) und seiner Kameraden im Ersten Weltkrieg. Lewis Milestones Verfilmung des Antikriegsromans von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1930 hat bis heute nichts an Eindrücklichkeit eingebüßt. Bis 1.05, Tele 5

22.30 TALK

Stöckl spezial Zu einem gemeinsamen Blick auf herausfordernde Zeiten eingeladen sind Infektiologe Christoph Wenisch, Schauspielerin Verena Altenberger, Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer und Autor Philipp Blom.

Bis 23.30, ORF 2

23.00 THRILLER

Zodiac – Die Spur des Killers (USA 2007, David Fincher) Die Geschichte der Suche nach einem Serienmörder im San Francisco der 1960er-Jahre erzählt David Finchers melancholischer Ensemblefilm aus der Perspektive der im Dunkeln tappenden Ermittler. Jake Gyllenhaal verkörpert einen schüchternen Karikaturisten, für den der Fall zur Obsession wird. Bis 2.00, RTL 2