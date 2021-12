In sozialen Medien macht ein Video die Runde, das Usern zufolge eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen am 18. Dezember 2021 in Wien zeigen soll. 450.000 Menschen hätten daran teilgenommen, wird behauptet. Das Video ging auf Telegram, Twitter und Facebook viral. Stimmen die Angaben?

Die APA hat einen Faktencheck vorgenommen: Mehrere Angaben sind falsch. Die Corona-Demonstration, die im Video zu sehen ist, fand nicht am 18. Dezember 2021 in Wien statt, sondern am 11. Dezember. Bei keiner Corona-Demo nahmen laut Polizei 450.000 Menschen teil. Am 11. Dezember waren es demnach etwa 44.000 Menschen. Am 18. Dezember fand lediglich eine Versammlung am Schwarzenbergplatz mit ca. 2.000 Teilnehmern statt.

Einschätzung: Das Video zeigt den Franz-Josefs-Kai in Wien. Gefilmt wurde von dem Dach des Restaurants "Motto am Fluss" aus, das sich auf einem fest verankerten Schiff befindet. Mehrere Google Maps-Aufnahmen zeigen das Schiff, die Gebäude im Hintergrund und die Mauer des Donaukanals.

Wetterlage und Verkehrsbehinderungen

In einem weiteren Video aus einer anderen Perspektive ist dieselbe Szene zu sehen. Übereinstimmend sind – abgesehen vom Ort und der Menschenmenge – die Anordnung der beleuchteten Fenster der umliegenden Gebäude. Das Video zirkulierte schon vor dem 18. Dezember im Internet. Einige User schreiben es der Corona-Demonstration am 11. Dezember 2021 zu.

Das passt auch zu dem Wetter an diesem Tag. In beiden Videos liegt Schnee. Am 10. Dezember schneite es in Wien überdurchschnittlich viel. Der Schnee blieb auch noch zumindest am nächsten Tag liegen. Am 18. Dezember lag kein Schnee.

In einem Video von "oe24" zur Corona-Demo vom 11. Dezember sieht man außerdem ab Minute drei Menschen, die auf dem Dach des Restaurants stehen. Bei Minute 4:20 ist ein Mann mit roter Jacke und einem schwarz-weißen Rucksack sichtbar, der mit der linken Hand den Demonstrationszug filmt. Den Mann sieht man auch im viralen Video deutlich.

An diesem Tag kam es aufgrund der Demo unter anderem am Franz-Josefs-Kai zu Verkehrsbehinderungen, wie ein Tweet der Polizei Wien zeigt. In dem Einsatzbericht der Polizei zur Corona-Demo am 18. Dezember ist keine Rede davon, dass der Demozug am Franz-Josefs-Kai vorbei kam.

Auf APA-Anfrage bestätigte zudem ein Polizeisprecher, dass es sich bei dem Facebook-Video "eindeutig nicht um den 18.12." handle, da an diesem Tag lediglich eine Versammlung mit ca. 2.000 Teilnehmer am Schwarzenbergplatz abgehalten worden sei. "Die im Anschluss erfolgten kleineren spontanen Marschkundgebungen auf der Mariahilfer Straße (ca. 500 Personen) und Kärnterstraße/Stephansplatz (ca. 200 Personen) führten nicht über den Kai", hieß es. Das geht auch aus Tweets der Polizei hervor.

Der Sprecher sagte weiter, dass am 11. Dezember eine Marschkundgebung (Ringrunde) vom Heldenplatz ausgehend mit etwa 44.000 Teilnehmern stattfand. Diese Zahl lässt sich einem weiteren Polizei-Tweet entnehmen. Bei dieser Demo habe es sich auch im Vergleich zu den Kundgebungen im Frühjahr 2021 um eine der Kundgebungen mit den meisten Teilnehmern gehandelt. Auf 450.000 Teilnehmer sei aber keine einzige Demo gegen Corona-Maßnahmen gekommen, wurde betont.

Demonstrationen kommen in Wien selten auf oder über 100.000 Teilnehmer. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind die Proteste gegen den 12-Stunden-Tag am 30. Juni 2018 oder der Demonstrationszug, der am 3. Oktober 2015 seine Solidarität mit Flüchtlingen bekundete. (APA, 29.12.2021)