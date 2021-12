Foto: EPA/FILIP SINGER

Mönchengladbach – Coach Adi Hütter muss beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ab Sommer ohne Matthias Ginter und Denis Zakaria auskommen. Die beiden Leistungsträger suchen nach Saisonende eine neue Herausforderung. "Wir wissen nun, mit wem wir für die nächste Saison planen können und mit wem nicht und unter welchen Vorzeichen wir in die Rückrunde gehen. Das war uns wichtig", sagte Gladbach-Manager Max Eberl.

Er verlor einen monatelangen Kampf um den Verbleib des 27-jährigen Nationalspielers Ginters und des 25-jährigen Schweizer Defensivstrategen Zakaria. Da beide Arbeitspapiere im Sommer ihre Gültigkeit verlieren, können die Kicker dann ablösefrei wechseln. Der Klub verliert also Millionen an möglichen Einnahmen. Ginter war in der Vergangenheit etwa mit dem FC Bayern und Inter Mailand in Verbindung gebracht worden. Als Option für Zakaria wird Ligarivale Borussia Dortmund gehandelt. Laut Medienberichten sollen auch Juventus Turin, AS Roma und der FC Barcelona interessiert sein.

Gladbach startet am 7. Jänner bei Leader Bayern in die Frühjahrssaison. (APA/dpa, 29.12.2021)