Am Mittwochabend wurden Benachrichtigungen in italienischer Sprache verschickt. Andere User berichten von Problemen bei der Code-Zustellung

Seit März gibt es in Wien das Projekt "Alles gurgelt". Foto: BIPA /Harson

Manch einer, der am Mittwochabend einen PCR-Test über "Alles gurgelt" gemacht hatte, war danach verwundert. Anstatt der üblichen Bestätigungsmail von Lead Horizon landete nämlich eine italienische E-Mail in seinem Postfach – inklusive der Bitte um eine Einverständniserklärung, für die man auf einen Link klicken sollte. Schnell kam die Frage auf, ob es sich möglicherweise um einen Phishing-Versuch handelt.

In Wirklichkeit gebe es allerdings keinen Grund zur Sorge, versichert Lead Horizon gegenüber dem STANDARD. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag habe man Wartungsarbeiten durchgeführt, dabei kam es zu besagtem Fehler. Das Problem wurde laut dem Unternehmen inzwischen behoben. Es handelt sich demnach auch nicht um Spam-E-Mails.

Code-Versand bereitet Probleme

Abgesehen von dem gestrigen Fauxpas berichten einige STANDARD-Leserinnen und -Leser zudem von anhaltenden Problemen bei der Code-Zustellung. Nach Eingabe der Log-in-Daten wird der Code an die hinterlegte E-Mail-Adresse versandt und muss innerhalb von 15 Minuten eingegeben werden. Offenbar klappt das nicht immer, bei manchen trudelt der Code erst Stunden später ein. Auch das mehrmalige Wiederholen bringt offenbar keinen Erfolg.

Auf Nachfrage weist Lead Horizon die Verantwortung an die E-Mail-Provider zurück. Es sei bekannt, dass es zu Verzögerungen kommen könne, wenn man Gmail, GMX oder Yahoo Mail über die nativen Apps nutze. Über die Browserversion der E-Mail-Anbieter sei die Nachricht aber meist ohne Verzögerung zu finden. Auch wird geraten, stets den Spam-Ordner zu kontrollieren. Per E-Mail wurde einem Leser mitgeteilt, er solle das Gerät zum Einloggen wechseln.

DER STANDARD konnte das Problem mit einer GMX-Adresse reproduzieren. Ein Wechsel zur Webmail-Plattform brachte ebenso wenig wie der Gegencheck des Spam-Ordners. Seltsamerweise wurde der Code aber sofort zugeschickt, wenn man das Lead-Horizon-Log-in statt über das zuvor verwendete iPhone mit einem iPad durchführte.

Österreich gurgelt

In Wien ist "Alles gurgelt" ein voller Erfolg, inzwischen gibt es vergleichbare Angebote auch in den Bundesländern. Schon seit März lautet in der Hauptstadt die Devise: Auf allesgurgelt.at registrieren, Testkit im Bipa abholen, gurgeln und den durchgeführten Test bei einer Abgabestation in Rewe-Filialen einwerfen. Innerhalb von 24 Stunden erhält man in der Regel das Ergebnis.

Für die Durchführung kooperiert die Stadt Wien mit dem Wiener Medizinunternehmen Lead Horizon. Dieses stellt sowohl die Testkits als auch die Website zur Durchführung des Gurgeltests. Im Rahmen eines Pilotprojekts setzte auch das Land Oberösterreich auf die Infrastruktur des Start-ups. Der Test ist allerdings mit 4.12.2021 ausgelaufen. Die Bundesländer setzen seither auf eigene Plattformen zur Verteilung von Gurgeltests. (mick, step 30.12.2021)