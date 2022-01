The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years, Das Geheimnis der gelben Narzissen – Mit Radiotipps

11.15 LIVE

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2022 Es ist das 64. Konzert, das der ORF mit seinen Fernsehkameras begleitet. Und zum dritten Mal findet das Neujahrskonzert unter der Leitung von Daniel Barenboim statt. In der Pause um ab 11.50 Uhr präsentiert Regisseur Georg Riha in Mission Apollo – Österreichs Welterbe heimische Stätten des Welterbes. Bis 13.45, ORF 2

Im Pausenfilm des Neujahrskonzerts, "Mission Apollo – Österreichs Welterbe", begleitet Regisseur Georg Riha einen Apollofalterauf seinen Wegen von Welterbe zu Welterbe – hier im Bild ist er vor dem Schloss Eggenberg in Graz gelandet, 11.50 Uhr, ORF 2. Foto: ORF, Riha

11.30 EDGAR WALLACE

Das Geheimnis der gelben Narzissen (D 1961, Akos von Ratony) In der Cosmos-Bar werden drei junge Frauen ermordet aufgefunden. Neben den Leichen liegen gelbe Narzissen. Scotland Yard beauftragt Jack Tarling, den Mord aufzuklären. Mit Joachim Fuchsberger und Klaus Kinski Bis 13.00, ZDF neo

20.15 KUSCHELIG

Der König der Löwen (The Lion King, USA 2019, Jon Favreau) Neuverfilmung des Disney-Klassikers. Jon Favreau (The Jungle Book) lässt die Welt des jungen Löwen Simba neu erstehen. Bis 22.00, ORF 1

23.45 DOKUMENTARFILM

The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years Ron Howard schildert die Zeit von 1962 bis 1966, als die Beatles durch die Welt tourten: hunderte Konzerte, zwei Filme, dazu 120 Songs. Bis 1.20, Servus TV

2.10 ABLENKUNG

Kranker Herbst (F 2019, Lola Cambourieu, Yann Berlier) Ihre Mutter ist schwer krank, und Milène versucht, auf einem Bauernhof auf andere Gedanken zu kommen. Bis 2.40, Arte

Streaming

COMING OF AGE

Sami, Joe und Ich Die Freundinnen Sami, Joe und Leyla haben ihren Schulabschluss in der Tasche, ein aufregender Sommer kann kommen. Doch der wird ganz anders, als sie sich ihn vorgestellt haben. Und ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Einfühlsames, authentisches Jugenddrama. Arte-Mediathek

ANIMATION

Hilda und der Bergkönig Nach zwei Serienstaffeln ist Luke Pearsons Comicreihe mit der mutigen, witzigen und neugierigen Heldin Hilda jetzt auch Vorlage für einen Film. Netflix

NEUVERFILMUNG

In 80 Tagen um die Welt Im Jahr 1872 wettet der britische Exzentriker Phileas Fogg gegen seinen alten Freund Bellamy, dass er angesichts neuer moderner Verkehrsmittel die Erde in 80 Tagen umrunden könne. Neuverfilmung des Klassikers von Jules Verne mit David Tennant in der Hauptrolle. ZDF-Mediathek