6.00 THEMENTAG

Pop Around the Clock Traditionell widmet 3sat den letzten Tag im Jahr Popgrößen. Am Vormittag spielen unter anderem Eric Clapton, The Rolling Stones oder Tina Turner auf. Bruce Springsteen, Billy Joel oder die Pet Shop Boys dürfen dann am Nachmittag ran. Rund um Mitternacht sind dann Coldplay und Depeche Mode an der Reihe. Bis 6.00, 3sat

10.20 BRETTSPIEL

Jumanji (USA 1995, Joe Johnston) Da sage noch einer, Spielen sei nicht gefährlich: Zwei Kinder erwecken das Brettspiel Jumanji zum Leben, das die ganze Bandbreite gefährlicher Dschungelbewohner und Urwaldwetterkapriolen auf ihre Heimatstadt loslässt. Das Fantasy-Abenteuer mit Robin Williams.

Bis 12.00, ORF 1

13.50 KATERFRÜHSTÜCK

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, USA 1960, Blake Edwards) Ein Mädchen vom Land in New York: Ehe sich Miss Golightly in einen mittellosen Schriftsteller verliebt, irrt sie im Labyrinth dieser Stadt herum, zwischen sinnlosen Flirts mit reichen Männern auf verrauchten Partys. Audrey Hepburn und George Peppard in einer schönen Liebesgeschichte, mit dem samtig weichen Streicherklang alter Henry-Mancini-Melodien. Bis 15.45, ARD

15.20 SCHURKENJAGD

Fantomas gegen Interpol (Fantômas se déchaine, F/I 1965, André Hunebelle) Der verwandlungsfreudige Fantomas entführt eine Reihe von Wissenschaftern. Louis de Funès und Jean Marais wollen ihm das Handwerk legen, was gute Laune verspricht.Bis 16.55, One

17.55 KOMÖDIE

Fack ju Göhte (D 2013, Bora Dagtekin) Ex-Häftling Zeki Müller (Elyas M’Barek) erfährt, dass seine Beute aus einem Bankraub unter dem Neubau der Goethe-Gesamtschule liegt. Er gibt sich als Lehrer aus und muss dabei Problemklasse 10b übernehmen. Bis 20.15, ATV

20.15 NEUORDNUNG DER WELT

Krieg der Träume (1-4/8) Am 11. November 1918 ist der Erste Weltkrieg zu Ende. Für Millionen von Menschen in Europa beginnt nach vier Jahren Krieg eine Reise ins Ungewisse. Nun muss die Landkarte neu gezeichnet, die Welt neu geordnet werden. Bis 23.50, Arte

20.15 KABARETT

Küss die Hand Die Kabarettisten Monika Gruber und Viktor Gernot über das Single-Leben und die Unvereinbarkeit der Geschlechter.

Bis 22.45, Servus TV

20.15 NEUINTERPRETATION, KLASSIKER

Silvester für Eins Weil sie in ihrer Show Joko & Klaas gegen ProSieben verloren haben, müssen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das legendäre Dinner for One neu interpretieren. Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Winterscheidt gleich in mehrere Rollen, um als treuer Butler der Herrin des Hauses einen wundervollen Geburtstag zu bereiten. Der Klassiker Dinner for One ist rund um Silvester gut 20 Mal im deutschsprachigen TV zu sehen, die Version mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden etwa heute um 23.40 Uhr in ORF 1. ProSieben, ORF 1

Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf liefern zu Silvester eine Neuinterpretation von "Dinner for One", 20.15 Uhr, ProSieben. Foto: ProSieben / Waya Yeung