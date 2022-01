13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Aussichten auf das neue Jahr 2022 sind ebenso Thema wie Tiktok und Satire. Außerdem: "Weitblicke" mit Medienkünstlerin Valie Export und Autorin Stefanie Sargnagel. Bis 14.00, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Unbekanntes Usbekistan – Mit dem Zug entlang der Seidenstraße Usbekistan ist geprägt von Sandwüsten und Oasen. Die Strecke des Seidenstraßen-Expresses ist die Hauptverkehrsroute zwischen dem grünen Osten Usbekistans und den trockenen Wüsten des Westens. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Der rosarote Panther (The Pink Panther, USA 1963, Blake Edwards) Großartige Slapstick-Sequenzen und Verfolgungsjagden, Henri Mancinis eingängige Filmmusik und beeindruckende Locations waren nur einige der Ingredienzen von Blake Edwards erstem Film mit Peter Sellers als tollpatschigem Inspektor Clouseau. Die animierte Titelsequenz wurde zum Ausgangspunkt einer eigenen Zeichentrickserie. Um 22.05 Uhr folgt die fast noch bessere Fortsetzung Ein Schuss im Dunkeln. Bis 22.05, Arte

Inspektor Clouseau (Peter Sellers, rechts) bekommt es im ersten Film der Pink-Panther-Reihe mitSir Charles Lytton (David Niven) und Prinzessin Dala (Claudia Cardinale) zu tun, Arte, 20.15 Uhr. Foto: ARD / Degeto

21.45 CAPER-MOVIE

Topkapi (USA 1964, Jules Dassin) Eine Riege charmanter Möchtegerngauner (Melina Mercouri, Maximilian Schell, Peter Ustinov) hat es auf den Topkapi-Dolch in Istanbul abgesehen. US-Regisseur Jules Dassin verdankt sich mit Rififi nicht nur der Urklassiker aller Caper-Movies, sondern auch diese fröhliche Variation. Bis 23.50, Servus TV

21.55 FANTASY-KOMÖDIE

Ghostbusters – Die Geisterjäger (USA 1984, Ivan Reitman) Schleimige Geisterjagd in New York samt einem riesigen Marshmallow-Männchen in den Straßenschluchten Manhattans. Die Fortsetzung Ghostbusters II_gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 23.35, ZDF neo

22.05 THRILLER

Verschwörung (The Girl in the Spider’s Web, CAN/D/GB/S/ USA 2018, Fede Álvarez) Als eine Art erwachsene Pippi Langstrumpf im Gothic Look steht Computerhackerin Lisbeth Salander mit ausgeprägten Rachegelüsten im Zen trum von Larssons posthum immens erfolgreicher Millennium-Trilogie. In Fede Álvarez’ Fortsetzung überzeugt vor allem Hauptdarstellerin Claire Foy. Bis 23.55, ORF_1

23.00 ROMCOM

Harry und Sally (When Harry Met Sally, USA 1989, Rob Reiner) Eine eigene Tafel weist im legendären Katz’s Deli an der New Yorker Lower East Side auf jenen Tisch hin, an dem Meg Ryan einen Orgasmus vortäuschte. Mit Harry und Sally schuf Rob Reiner nach einem Drehbuch von Nora Ephron eine der quintessenziellen Romcoms der 80er-Jahre. Bis 0.30, BR