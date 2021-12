Selbst die 2019 erschienene Galaxy-S10-Reihe wird bereits mit Android-12-Updates bedient. Im Bild noch mit einer älteren Softwareversion zu sehen. Foto: Müller / STANDARD

Es dürfte mittlerweile kein sonderliches Geheimnis mehr sein: Samsung ist in den vergangenen Jahren deutlich besser bei der Update-Versorgung geworden. Galt dies zunächst vor allem für die monatlichen Sicherheitsaktualisierungen, zeigen sich nun auch bei der Auslieferung von großen Versionssprüngen signifikante Fortschritte. Und zum Jahresende hin lässt man es in dieser Hinsicht noch mal ordentlich krachen.

Update-Welle

In den vergangenen Tag hat Samsung mit der Auslieferung von Android 12 – beziehungsweise des darauf basierenden OneUI 4.0 – für zahlreiche der eigenen Geräte begonnen, und zwar nicht bloß aktuelle, mittlerweile gibt es entsprechend Updates nämlich für beinahe alle der High-End-Smartphones von Samsung aus den vergangenen zwei bis drei Jahren.

Zur Galaxy S21-Reihe, die die neue Version bereits im November erhalten hat, haben sich in den vergangenen Tagen etwa sämtliche faltbaren Smartphones des südkoreanischen Unternehmens gesellt. Also von Galaxy Fold über Galaxy Z Fold 2 und Galaxy Z Fold 3 bis zu Galaxy Flip / Flip 5G und Z Flip 3. Aber auch die Galaxy S20-Reihe – inklusive des FE-Modells – sowie Note 20 und sogar die aus 2019 stammenden S10 / Note 10 erhalten bereits die neue Version. Dazu kommen dann noch die Tablets Galaxy Tab S7 und Tab S7+.

Nicht überall gleich

Angemerkt sei dabei, dass Samsung die Aktualisierung zum Teil nach Ländern staffelt. Das heißt, dass etwa in Österreich derzeit noch nicht alle dieser Geräte die neue Version auch tatsächlich erhalten. Beim S21 hat man die regionale Verfügbarkeit allerdings rasch ausgedehnt, insofern bleibt zu hoffen, dass das auch bei den anderen Geräten so sein wird ist. Ein weiteres Detail: Einige der Aktualisierungen werden mit dem Sicherheits-Patch für Dezember 2021 ausgeliefert, während andere schon auf Jänner 2022 vorgreifen.

Interessant ist der aktuelle Update-Schwall auch deswegen, weil er zumindest in dieser Dichte unerwartet kommt. So war Android 12 für viele der jetzt bedienten Geräte eigentlich erst für Jänner vorgesehen, die Aktualisierung für das Galaxy Tab S7 hätte gar erst im Februar folgen sollen. Mit all dem etabliert sich Samsung noch deutlicher als der zweitbeste Hersteller in Hinblick auf die Update-Versorgung – nach Android-Entwickler Google selbst, der alle seine noch gewarteten Geräte bereits in einem Schwung Mitte Oktober beliefert hat.

Verbesserungen

OneUI 4.0 übernimmt dabei vor allem die strukturellen Verbesserungen von Android 12 also etwa ein Privatsphären-Dashboard, das im Detail auflistet, welche App wann auf sensible Berechtigungen zugegriffen hat. Optisch fällt der Wechsel von der Vorgängerversion hingegen deutlich weniger stark als bei Google und seinem "Material You" aus. Das neue Widget-System gibt es aber natürlich auch hier. (Andreas Proschofsky, 30.12.2021)