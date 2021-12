Der auf OLED-Bildschirme spezialisierte Hersteller will mit OLED EX einen der größten Schwachpunkte der Technologie ausräumen

Schon bald soll es die ersten Fernseher mit der neuen Technologie geben. Foto: LG

Es gibt gute Gründe dafür, dass sich OLED-Fernseher einer hohen Popularität erfreuen. Die Nutzung von selbstleuchtenden, organischen Materialien ermöglicht den Verzicht auf eine Hintergrundbeleuchtung, wie sie bei anderen Technologien üblicherweise notwendig ist. Das wiederum führt zu praktisch perfekten Schwarzwerten und einem entsprechend hervorragenden Kontrast.

Eine Frage der Helligkeit

Doch OLED hat natürlich auch spezifische Nachteile, so ist etwa die maximale Helligkeit typischerweise schlechter als etwa bei LCD-Panels. Genau dieses Defizit geht LG nun mit einer neuen Technologie namens OLED EX einher. Soll diese doch eine 30 Prozent höhere Helligkeit bieten, dabei aber auch noch effizienter und langlebiger sein. Gedacht ist OLED EX für TVs mit 4K- oder 8K-Auflösung.

Möglich wird dies, indem die Dioden mit einer neuartigen Deuterium-Verbindung gefertigt sind. Dazu kommt noch eine mithilfe von Maschinenlernen auf die individuellen Sehgewohnheiten optimierte Bildverarbeitung, aus der eine bessere Farb- und Detaildarstellung resultieren soll. Dazu passend soll die neue Technologie einen schmaleren Rahmen ermöglichen – und zwar von vier statt bisher sechs Millimeter bei einem 65-Zoll-Fernseher.

Ausblick

Die ersten Fernseher mit der OLED EX-Technologie sollen bereits im zweiten Quartal 2022 auf den Markt kommen. Weitere Details zu Modellen und Verfügbarkeit sollten also bereits in den kommenden Wochen folgen. (apo, 31.12.2021)