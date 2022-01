Samsung läutet das neue Jahr so ein, wie man es am besten kann: mit einem neuen Smartphone. Wobei "neu" in diesem Fall ein zugegeben etwas großzügig gewählter Begriff ist. Handelt es sich dabei doch um eine leicht angepasste Neuauflage des Vorjahres-Flaggschiffs von Samsung – aber zumindest eine, die auch etwas günstiger ausfällt

Snapdragon statt Exynos

Das Galaxy S21 FE (Fan Edition) 5G fällt zunächst einmal durch eine Neuerung im Kern des Geräts auf. Als SoC kommt nun weltweit ein Snapdragon 888 von Qualcomm statt Samsungs eigenem Exynos 2100 zum Einsatz. Daraus resultiert ein leichtes Upgrade sowohl in Hinblick auf Leistung als auch auf Effizienz – der Akku sollte also länger durchhalten. Apropos: Dieser weist mit 4.500 mAh eine adäquate Größe auf, mittels Kabelverbindung kann er mit bis zu 25 Watt Ladeleistung versorgt werden.

Mit dem Galaxy S21 FE bringt Samsung eine Neuauflage des High-End-Smartphones aus dem Vorjahr. Foto: Samsung

Der Bildschirm ist 6,4 Zoll groß und liegt damit ziemlich genau in der Mitte zwischen S21 und S21+. Die Auflösung liegt bei 2.340 x 1.080 Pixel. Generell lesen sich die Spezifikationen aber so, als hätte man zu einem etwas schwächeren Panel gegriffen. So ist die maximale Helligkeit mit 1.200 Nits eine Spur niedriger als bei den anderen S21-Modellen – allerdings noch immer sehr gut. 120-Hz-Support gibt es zwar hier auch, allerdings ist zumindest in den offiziellen Unterlagen nichts von einer dynamischen Anpassung zwischen 48 und 120 Hz die Rede, die die vergleichbaren S21-Modelle aufweisen. Erfreulich ist hingegen, dass auch hier die Touch-Erkennung mit 240 Hz läuft, das Display also besonders schnell auf Eingaben reagiert.

Eckdaten

Die Abmessungen gibt Samsung mit 74,5 x 155,7 x 7,9 Millimeter an, das Gewicht liegt bei 177 Gramm. Das Gerät weist einen Aluminiumrahmen auf, die Rückseite ist aber aus Polykarbonat. An Farbvarianten stehen Weiß, Schwarz, Lavendel und Olive zur Auswahl.

Kamera

Weitgehend Altbekanntes gibt es bei der Kamera: So wird bei der Hauptkamera der exakt selbe 12-Megapixel-Sensor wie bei S21 und S21+ eingesetzt – und auch das S20 FE verwendete schon denselben Sensor. Die Ultraweitkamera ist ebenfalls mit 12 Megapixel (f/2.2) angegeben, der Sensor ist dabei aber etwa kleiner als bei den S21-Modellen – also weniger lichtstark. Bei der Telekamera kommt dann wieder der gleiche Sensor wie beim S20 FE zum Einsatz, ein 8-Megapixel-Modell, das eine eher durchschnittliche Qualität erwarten lässt. Bleibt noch ein 32-Megapixel-Sensor an der Vorderseite, auch diesen gab es bereits beim S20 FE. Diese durchbricht den Bildschirm wie gewohnt mit einem Punchhole-Ausschnitt.

Das Galaxy S21 FE von vorne betrachtet Foto: Samsung

Je nach Ausführung wird es das Galaxy S21 FE mit 6 oder 8 GB RAM sowie mit 128 oder 256 GB lokalem Speicherplatz geben. Einen MicroSD-Slot sucht man vergeblich, der Speicherplatz ist entsprechend nicht erweiterbar. Drahtloses Laden mit bis zu 15 Watt gibt es dafür ebenso wie einen Schutz vor Wasser und Staub nach IP68. Die Fingerabdruckerkennung ist auch hier wieder unter dem Bildschirm angebracht.

5G und mehr

Wie der volle Name schon verrät, gibt es 5G-Support. Dazu passend kann das S21 FE nicht nur zwei Nano-SIM-Karten aufnehmen, es hat auch eine E-SIM integriert. Weiter Eckdaten sind WiFi 6, Bluetooth 5.0 und NFC. Als Software gibt es von Haus aus das Android-12-basierte OneUI 4.0.

Verfügbarkeit

Das Galaxy S21 FE ist ab dem 11. Jänner für einen Preis von 749 Euro erhältlich. Damit ist es signifikant günstiger als der offizielle Listenpreis des S21, der bei 849 Preis beginnt. Freilich ist der Straßenpreis des Vorjahres-Smartphones mittlerweile erheblich gesunken, er liegt derzeit bei rund 650 Euro.

Das Galaxy S21 FE gibt es in vier Farbausführungen Foto: Samsung

Abzuwarten bleibt, ob man mit dem Galaxy S21 FE ähnlich erfolgreich ist wie im Vorjahr. Denn während das S20 FE zeitgerecht zum Ankurbeln des Weihnachtsgeschäfts erschienen ist, hat sich dessen Nachfolger nun bis ins neue Jahr verschoben – und damit auch sehr nah an die nächste Smartphone-Generation von Samsung. Soll doch das S22 aktuellen Informationen zufolge bereits im Februar vorgestellt werden. (Andreas Proschofsky, 4.1.2022)