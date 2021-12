Die olympischen Spiele von Peking werden unter schwierigen Vorzeichen stattfinden-. Foto: APA/AP/Schiefelbein

Leider war es nicht genug." Luc Tardif sagte das, der Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF. Es klang wie eine Kapitulation. Der Abbruch der U20-WM dürfte ein Vorbote dessen sein, was die Sportwelt in den kommenden Wochen erwartet. Noch gar nicht so alte Präventionskonzepte sind in Zeiten von Omikron überholt, eine gewisse Sorglosigkeit nach vor allem im Profisport erfolgreichen Impfkampagnen erweist sich als fatal.

Die kleine Welt, in der die große ihre Probe hält – das war zuletzt die kanadische Provinz Alberta, wo sich die besten Eishockey-Junioren maßen. Nachdem die Teams aus Russland, Tschechien und der USA wegen positiver Tests in Quarantäne mussten, sah sich der Weltverband gezwungen, das Turnier, das bis 5. Jänner in Edmonton und Red Deer ausgespielt werden sollte, mitten in der Gruppenphase zu stoppen.

Nur mehr nach Hause

Für IIHF-Präsident Tardif geht es nur noch darum, die Mannschaften möglichst unbeschadet nach Hause zu bringen, darunter auch die Österreicher. Das schon an Omikron angepasste Covid-19-Protokoll habe eben versagt. Allerdings gab es die noch im Vorjahr praktizierte "Blase" bei dieser WM im strengeren Sinn nicht. Manche Teams waren in Hotels untergebracht, die nicht nur für sie reserviert wurden.

Lässig in London

Noch lässiger ging es im Alexandra Palace zu London zu, wo am 3. Jänner der Weltmeister im Darts gekürt werden soll. Die Veranstaltung ist regelmäßig durch 3000 Fans ausverkauft, die Trennung von Spielern und Fans ist lückenhaft. Der Niederländer Michael van Gerwen, einer von schon sechs positiv getesteten Starspielern, übte harte Kritik am Weltverband PDC. Dessen Kontrollen seien lückenhaft, die lediglich direkt für den eigenen Platz aufgehobene Maskenpflicht werde größtenteils missachtet. Auch in London steht ein Abbruch im Raum.

Dass die Australian Open, geschweige denn die Olympischen Winterspiele gar nicht erst zum geplanten Termin beginnen, ist offiziell noch undenkbar. Das erste Grand-Slam-Turnier des Tennisjahres hebt am 17. Jänner an. Auch das Virus reist an, wie jüngst der positive Test der russischen French-Open-Finalistin Anastassija Pawljutschenkowa bewies. Nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler dürfen vor vollständig geimpften Fans aufschlagen.

Olympia in China könnte ganz ohne Zuschauer vor Ort auskommen. Omikron bringe "große Unsicherheit", sagte Han Zirong. Die Vizepräsidentin des Organisationskomitees hält es für höchst wahrscheinlich, dass "eine bestimmte Zahl von Fällen" während der Spiele auftreten werde. Das ohnehin schon drakonische Anti-Corona-Regime wurde nach dem Lockdown über die 13 Millionen Einwohner zählende Stadt Xi'an, die 1000 Kilometer nördlich von Peking liegt, noch einmal überarbeitet.

Geschlossene Kreisläufe

Alle Teilnehmer können sich während der Spiele, die in der Hauptstadt sowie in Yanqing und Zhangjiakou aufgeführt werden, nur in "geschlossenen Kreisläufen" bewegen, müssen sich täglich testen lassen und werden bei einer Infektion sofort isoliert. Neu ist, dass auch über Personen eine Quarantäne verhängt werden kann, die nicht in unmittelbarem Kontakt mit positiv Getesteten standen. Schon leicht erhöhte Temperatur kann tagelangen Zimmerarrest nach sich ziehen. Ausländische Zuschauer sind ohnehin nicht zugelassen. Ob und unter welchen Umständen inländisches Publikum teilnehmen kann, wird laut Han Zirong noch weiter erkundet. Die Pläne würden "zur rechten Zeit" verkündet. (Sigi Lützow, 31.12.2021)