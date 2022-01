Sebastian Gypser (geb. 1978) und Marija Pecanac (geb. 1983) haben die Wohnung in Brigittenau vor vier Jahren gekauft. Seither tüfteln sie an ihrem perfekten Wohntraum. Die beiden arbeiten im Vertrieb einer Onlineplattform. Sebastian Gypser ist kein Unbekannter in der STANDARD-Berichterstattung. Vor exakt zehn Jahren hat er sich in einem Reiseblog vorgestellt. Damals hatte er eine Motorradtour durch Europa und die USA hinter sich und nach einem Auslandssemester in Madrid eine Zeitlang auch in Paris gelebt. Nun lebt er mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter wieder in seiner Heimatstadt Wien.



Zum Weiterlesen

Barockhaus in Hartberg: "Ist, als würde man ein Überraschungsei aufmachen"

Musiker Popp: "Ich bin halt ein Strukturjunkie und Ordnungsfreak"

Stadtforscherin Širbegović: "Wir müssen uns überlegen, wie wir uns wieder kleinschrumpfen"