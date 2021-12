Das Klima-Protestcamp an der Hirschstettener Straße.

Wien – Im Lobau-Camp der Klimaaktivisten ist in der Nacht auf Freitag eine zweistöckige Holzhütte in Brand geraten. Das Objekt an der Hirschstettner Straße in der Donaustadt – es handelt sich nicht um die oft fotografierte Holzpyramide – wurde ein Raub der Flammen, Verletzte gab es keine. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen wird, hat auch der Verfassungsschutz Ermittlungen aufgenommen.

Radfahrer gesehen

Aktivisten hätten laut Polizeiangaben einen Radfahrer gesehen und Brandbeschleuniger wahrgenommen. Der Notruf ging bei den Einsatzkräften kurz nach 2.00 Uhr ein. "Da es sich um ein Holzgebäude handelte, stand es schnell in Vollbrand und brach dann zusammen", berichtete ein Feuerwehrsprecher. Bereits in der Nacht nahmen Brandermittler ihre Arbeit auf.

Schon seit dem Sommer campieren und besetzen Klimaaktivisten mehrere Zugänge zu Asfinag-Baustellen. Sie wollen den Bau einer Stadtstraße im 22. Bezirk, der Donaustadt, verhindern, mit der die Stadt Wien die Seestadt Aspern mit der Südosttangente verbinden will. Bei der Stadt Wien hält man den Bau für die zukünftige Stadtentwicklung und um die Donaustadt von Verkehr zu entlasten für unbedingt notwendig. Die Gegner sehen durch die Straße keine Verkehrsprobleme gelöst – sie trage langfristig nur zu mehr Autoverkehr bei, argumentieren sie. (APA, red, 31.12.2021)