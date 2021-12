Flitzt durch den Kanal: Janine Flock. Foto: imago images/Hartenfelser

Sigulda – Skeletonpilotin Janine Flock hat am Freitag in Sigulda ihren ersten Weltcup-Saisonerfolg erreicht. Die Vorjahressiegerin gewann in Lettland vor der Russin Julia Kanakina (+0,17 Sek.), Dritte wurde die Niederländerin Kimberley Bos (0,34).

Im bisherigen Verlauf des Olympiawinters hatte es Flock nach Bandscheibenproblemen als Dritte in Altenberg erst einmal auf das Podest geschafft. Nun gelang der 32-jährigen Tirolerin aber der zehnte Sieg ihrer Laufbahn.

Der nächste Bewerb steht in einer Woche im deutschen Winterberg auf dem Programm. In Sigulda waren am Freitagnachmittag noch die Männer mit Samuel Maier und Alexander Schlintner an der Reihe. (APA; 31.12.2021)