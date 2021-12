Unter den umsatzstärksten Spielen findet sich auch das neue "Battlefield". Foto: Steam

Zum sechsten Mal in Folge hat die Verkaufsplattform Steam zum Jahresende eine Best-of-Liste der beliebtesten Computerspiele veröffentlicht. Darunter finden sich Kategorien wie Topseller, Neuheiten, Meistgespielt und ein Best of Virtual Reality. Welches Spiel innerhalb eines Bereichs am besten abgeschnitten hat, wird nicht verraten.

Unter den Topsellern listet Steam diejenigen 100 Spiele, die auf der Plattform am meisten Umsatz generiert haben. Darunter Klassiker wie Counter Strike: Global Offensive, Pubg, GTA V und Destiny 2. Aber auch Battlefield 2042 – das vor allem wegen des katastrophalen Launchs Schlagzeilen machte –, das Amazon-MMO New World und Forza Horizon 5 haben es unter die Top 100 geschafft.

Meistgespielt und Virtual Reality

Auf der Liste der meistgespielten Games finden sich unter anderem Dota 2, Rust und das (teilweise) kostenlos spielbare Halo Infinite. Alle verzeichneten mehr als 200.000 gleichzeitige Spieler.

Die "Best of VR"-Kategorie wird ebenso am Gesamtumsatz der Spiele gemessen. Besonders beliebt waren offenbar die Virtual-Reality-Version von Skyrim, Half-Life Alyx, das Walking Dead-Spiel Saints & Sinners und zahlreiche kleinere Produktionen.

Den vollständigen Jahresrückblick kann man sich auf der Webseite von Steam ansehen, für die Messungen wurde der Zeitraum von 1. Jänner bis 15. Dezember herangezogen. Was die größten Games-Gurken des Jahres 2021 sind, hat der STANDARD unterdessen in diesem Artikel zusammengefasst. (red, 31.12.2021)