Stefan Kraft springt am Bewerb vorbei. Foto: Reuters/Pfaffenbach

Garmisch-Partenkirchen – Stefan Kraft hat die Qualifikation für den zweiten Tourneebewerb am Samstag in Garmisch-Partenkirchen (14.00 Uhr/live ORF 1) verpasst. Der Salzburger landete in der Qualifikation für das Neujahrsspringen nur an der 59. Stelle.

Bester aus dem rot-weiß-roten Team war Jan Hörl als Vierter mit einem Satz auf 138 m, für den er 137,8 Punkte bekam. Die beste Leistung zeigte der Deutsche Markus Eisenbichler mit 144,9 Zählern (137 m) vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi mit 144 (134).

In die Top Ten kamen auch Daniel Tschofenig als Siebenter und Manuel Fettner als Achter. Für Daniel Huber (18.), Philipp Aschenwald (21.) und Ulrich Wohlgenannt (31.) ging es sich ebenfalls locker mit der Qualifikation für die Top 50 aus.

"Es ich bin jetzt emotional leer. Das war ein rabenschwarzer Tag", sagte indes Weltmeister Kraft im ORF. (APA; 31.12.2021)

Freitag-Ergebnisse der Skisprung-Qualifikation für den zweiten Vierschanzentournee-Bewerb in Garmisch-Partenkirchen:

1. Markus Eisenbichler (GER) 144,9 Punkte (137 m) – 2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 144 (134) – 3. Karl Geiger (GER) 128,4 (135,5) – 4. Jan Hörl (AUT) 137,8 (138) – 5. Piotr Zyla (POL) 136,1 (138,5) – 6. Yukiya Sato (JPN) 134,1 (132) – 7. Daniel Tschofenig (AUT) 133,9 (135) – 8. Manuel Fettner (AUT) 133,7 (138,5) – 9. Stephan Leyhe (GER) 133,3 (136) – 10. Killian Peier (SUI) 133,2 (133). Weiter: 18. Daniel Huber 127,2 (131) – 21. Philipp Aschenwald 126,3 (128,5) – 31. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 119,6 (128,5). Qualifikation verpasst: 59. Stefan Kraft (alle AUT) 102,9 (119,5)

Die K.o.-Duelle der Österreicher im ersten Durchgang des Bewerbes am Samstag (14.00 Uhr/live ORF eins):

Pawel Wasek (POL) – Aschenwald, Wohlgenannt – Constantin Schmid (GER), Simon Ammann (SUI) – Huber, Jakub Wolny (POL) – Fettner, Giovanni Bresadola (ITA) – Tschofenig, Andreas Wellinger (GER) – Hörl