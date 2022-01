Ex-Kanzler Sebastian Kurz trendete regelmäßig auf den Social-Media-Kanälen. Foto: Twitter/James Lässig

Containerschiff, Bernie Sanders oder Squid Game – die Meme-Schaffenden hatten in diesem Jahr viel zu tun und übertrafen sich oftmals selbst. Leider wurde auch den Kreativen in Österreich keine Pause gegönnt. Die Ereignisse rund um Hausdurchsuchungen, Rücktritte und Laptops in Kinderwägen ließen die Anzahl witziger Memes 2021 wahrlich explodieren. Ein kurzer Rückblick soll noch einmal ein paar Highlights zeigen, damit man zumindest mit einem lachenden Auge ins neue Jahr starten kann.

Der Meme-Kaiser

Alt-Bundeskanzler Sebastian Kurz stand sowohl aufgrund seiner Popularität als auch aufgrund seiner Handlungen in den letzten Monaten des Jahres quasi permanent im Rampenlicht. War es im Juni noch die Frage, ob bereits alle im Altersheim "schon Mittag gessn" haben, nahm die Brisanz mit Hausdurchsuchungen und späteren Rücktritten zu – Seitenhiebe auf Außenminister und Kurzzeit-Kanzler Alexander Schallenberg inklusive.

Und dann kamen ja auch noch die berühmten Chatverläufe zum Vorschein, die immer wieder neue Schlagzeilen produzieren. Von "Bitte SMS gleich löschen" bis hin zu "Du bist die Hure für die Reichen" war alles dabei. Wer die erste Welle an Chatprotokollen nachhören will, dem sei das Ensemble des Burgtheaters empfohlen, das diese wunderbar vorgetragen hat.

Foto: 9gag

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Popkultur

Ein Thema, an dem man auch als Nicht-Netflix-Kunde in diesem Jahr fast nicht vorbeikam, war die südkoreanische Serie "Squid Game". Die Flut an Memes war auf allen sozialen Netzwerken bemerkenswert und vielleicht schauten viele die Serie am Ende nur, um diese zu verstehen. Abgesehen von einigen Negativschlagzeilen, da die an Erwachsene gerichtete TV-Show auch von Kindern konsumiert wurde, war die Serie in jedem Fall den Hype wert.

Foto: Reddit

Meta hatte Pause

Extra peinlich war für den Mega-Konzern Meta (ehemals Facebook) wohl der Totalausfall seiner Social-Media- und Chat-Kanäle, namentlich Instagram, Facebook und Whatsapp. Die Plattform Twitter freute sich über die vielen neuen Kunden und auch die zahlreichen Nutzer sparten nicht mit Häme gegenüber Zuckerberg. Dieser bekam im selben Jahr nochmal sein Meme-Fett weg, als nach der Präsentation des neuen Firmennamens und dem dazugehörigen und viel diskutieren Metaverse die Wogen hochgingen.

Foto: Twitter

Aufgelaufen

Es gab noch einige andere "Highlights", etwa das gestrandete Containerschiff im Suezkanal, oder auch den eingemummten Bernie Sanders. Dazu kamen der verschwundene US-Abgeordnete Ted Cruz und Meme-Trends wie "How it started – how it`s going."

Foto: Ben Harris-Roxas

Foto: Wiener Linien

Foto: memecreator.org

Zum Abschluss soll noch einer Person gedacht werden, die in diesem Jahr leider verstorben ist. Juan Joya "El Risitas" Borja war vielen Internet-Nutzern durch seinen oftmals neu interpretierten TV-Auftritt in einer spanischen TV-Show bekannt. Sein ansteckendes Lachen inspirierte viele Menschen dazu, die Untertitel an lokale Gegebenheiten anzupassen und sich so Lacher abzuholen. (red, 1.1.2022)