Das Atomkraftwerk Grundremmingen in Deutschland ging zu Silvester vom Netz. Foto: Reuters / Lukas Barth

Brüssel – Die EU-Kommission hat Pläne entworfen, laut denen einige Erdgas- und Atomenergie-Projekte als "grüne" Investitionen eingestuft werden sollen. Zuvor hatte es jahrelange Debatten zwischen Mitgliedsstaaten darüber gegeben, welche Energie-Investments als klimafreundlich gelten – und welche nicht.

Im Jänner soll die EU-Kommission nun Kriterien dafür vorstellen, welche Gas- und Nuklearprojekte Teil der EU-Taxonomie für "nachhaltige Finanzierung" werden können, berichtet die "Financial Times".

Dabei handelt es sich um eine Liste ökonomischer Aktivitäten – und welche Umweltkriterien sie erfüllen müssen, um als "grüne Investments" gekennzeichnet werden zu können. Der Anspruch dabei ist, das Label auf wirklich klimafreundliche Projekte zu beschränken, um solche Investitionen für die Privatwirtschaft attraktiver zu machen. Die Taxonomie könnte auch an EU-Zahlungen geknüpft werden.

Voraussetzungen für das Label "grün"

Der Entwurf für den Vorschlag der Kommission, der nun öffentlich wurde, sieht vor, dass Atomenergie als "grün" gelten könne, wenn Anlagen vor 2045 ihre Baugenehmigung erhalten haben, sie finanziert sind und über einen Ort verfügen, an dem der Atommüll sicher entsorgt werden kann.

Auch Investitionen in Erdgas-Anlagen könnten demnach als "grün" gelten, wenn sie weniger Emissionen als 270 Gramm CO2 pro Kilowattstunde erzeugen, eine umweltschädlichere fossile Brennstoffanlage ersetzen und ihre Baugenehmigung bis Ende des Jahres 2030 erhalten.

"Übergangsaktivität"

Diese Einstufung wird damit argumentiert, dass Energieerzeugung mittels Erdgas als "Übergangsaktivität" gelten würde. Sie wird als nicht vollständig nachhaltig eingestuft, stoße aber weniger Emissionen aus als die Industrie im Durchschnitt. Erdgas emittiert etwa halb so viel CO2 wie Kohle, wenn sie in Kraftwerken verbrannt wird, wird aber mit dem Ausstoß von Methan, einem klimaschädlichen Gas, in Verbindung gebracht.

Der Entwurf soll erst im Jänner offiziell veröffentlicht werden. Bis dahin können sich die Mitgliedsstaaten und ein Expertengremium noch einbringen. Eine Mehrheit der EU-Staaten oder das EU-Parlament können danach noch ihr Veto einlegen.

"Legalisiertes Greenwashing"

Die Umweltschutzorganisation WWF Österreich kritisiert die Aufnahme von Atomstrom und Erdgas in den Entwurf als legalisiertes Greenwashing: "Nur wenige Wochen nach der Klimakonferenz COP26 opfert die EU-Kommission ihre Führungsrolle in der Klimapolitik für die Interessen der Atom- und Gas-Lobby. Damit könnten Milliarden Euro in schädliche Industrien fließen und einen fatalen Lock-in Effekt produzieren, der Europa noch weiter vom 1,5 Grad Ziel entfernt", sagt Jakob Mayr, WWF-Experte für nachhaltige Finanzen. Die Europäische Kommission habe dem Druck Frankreichs, Ungarns, Polens und anderer leichtfertig nachgegeben und schade damit dem Green Deal erheblich.

Drei deutsche Kernkraftwerke abgeschaltet

In Deutschland sind am Silvesterabend indes drei der sechs verbliebenen Kernkraftwerke abgeschaltet worden. Die letzten drei Meiler sollen in genau einem Jahr vom Netz gehen – dann wäre der Ausstieg offiziell beendet. Die AKW in Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Gundremmingen (Bayern) wurden nach Angaben der Betreiber in den letzten Stunden von 2021 stillgelegt. Damit liefern 2022 nur noch drei Atomkraftwerke in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen Strom. Den Ausstieg aus der Kernenergie hatte die damalige deutsche Regierung im Jahr 2011 nach dem Atomunglück im japanischen Fukushima besiegelt. (red, Reuters, 1.1.2022)