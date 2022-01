Guter Auftakt ins Jahr für Eva Menasse. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Der Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch des Jahres 2021 geht an Eva Menasse für ihren Roman "Dunkelblum". Bei dem Werk, das sich an das Massaker von Rechnitz vom März 1945 anhand des Verschweigens, Vergessens und Verdrängens der Menschen im fiktiven Ort Dunkelblum annähert, handle es sich um ein "Meisterwerk", teilte das Karl-Renner-Institut am Samstag in einer Aussendung mit. Den Preis für das publizistische Gesamtwerk erhält Franz Schuh.

Menasse gelinge es, "die Zustände des alltäglich-banalen menschlichen Zusammenlebens zu beschreiben, in denen eben auch haarsträubende Gräuel passieren können". Dabei seien ihre Beschreibungen präzise und erfolgten mit der gebotenen Ernsthaftigkeit. Dennoch sei auch Raum für den Witz satirischer Überzeichnung gegeben, so die Begründung für die Auszeichnung.

Weitere Preise an Schuh, Sandner und Ginner

Franz Schuh erhält den Preis für das publizistische Gesamtwerk. Er sei einer der "pointiertesten und hintergründigsten Essayisten dieser Republik", dessen Schreiben "stets getragen von einer Gesinnung des Humanismus, der Toleranz, der Weltoffenheit und der Selbstironie" getragen sei.

Der Sonderpreis "Arbeitswelten – Bildungswelten" geht an Günther Sandner und Boris Ginner für ihr Buch "Emanzipatorische Bildung – Wege aus der sozialen Ungleichheit". Der Anerkennungspreis wird heuer zweifach vergeben. Natascha Strobl erhält ihn für ihre Schrift "Radikalisierter Konservatismus – Eine Analyse", Osama Abu El Hosna für sein Buch "Wie wir nicht sind – Mein Plädoyer gegen Vorurteile".

Seit 1993 wird im Sinne des Lebenswerks Bruno Kreiskys (SPÖ) politische Literatur ausgezeichnet, die für Freiheit, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz einsteht. Der Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch wird jährlich vom Karl-Renner-Institut in Zusammenarbeit mit dem sozialdemokratischen Parlamentsklub und der sozialdemokratischen Bildungsorganisation verliehen. Die Preisverleihungen finden im ersten Halbjahr 2022 in Wien statt. (APA, 1.1.2022)