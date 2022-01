Von einem faltbaren Handy scheint Apple in diesem Jahr noch die Finger zu lassen. Verbesserungen werden vor allem bei den Kameras erwartet. Foto: Richard Drew

Es könnte ein sehr starkes Jahr für Apple werden – wieder einmal. Nachdem man Teile des Portfolios im vergangenen Jahr bereits mit dem hauseigenen M1-Chip aufgerüstet hat, darf man für 2022 eine Fortsetzung dieses Trends erwarten. Bei anderen Geräten, etwa dem iPhone oder der Apple Watch, erwarten Analysten teils überfällige Design-Updates. Zudem verdichten sich die Gerüchte, dass auch eine neue Produktkategorie Einzug halten wird: VR-Brillen.

iPhone 14

Nach dem eher verhaltenen Update im letzten Jahr, ruhen die Hoffnungen auf dem iPhone 14, mit der asiatischen Konkurrenz in machen Aspekten gleichzuziehen. So soll etwa das neue iPhone SE ebenfalls mit 5G-Unterstüztung aufwarten und den neuesten A15-Chip beinhalten. Das iPhone 14 soll mit zwei 6,1-Zoll-Modellen und zwei 6,7-Zoll-Modellen ins Rennen starten. Zumindest die Pro-Modelle sollen die Kameras in einem Punch-Hole unterbringen, während die anderen Smartphones weiterhin den breiten Notch behalten sollen.

Beim iPhone 14 soll aber zumindest die Front-Kamera ein ordentliches Update erhalten, so zumindest der Analyst Ming-Chi Kuo. Bei den Pro-Modellen sieht Kuo die Hauptkamera auf 48 Megapixel ansteigen. Von einem möglichen Falt-Handy ist zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt, auch wenn Huawei und Samsung hier bereits sehr eindrucksvolle Modelle auf dem Markt haben. Apple scheint diesen Trend, wenn man zumindest diversen Patent-Anmeldungen glauben mag, nicht ganz auslassen zu wollen, sieht aber offenbar den Zeitpunkt noch nicht gekommen.

iMacs

Nachdem im vergangenen Jahr der 24 Zoll iMac erstmals mit einem M1-Chip ausgerüstet wurde, könnte 2022 das 27 Zoll große Modell nachziehen. Ersten Gerüchten zufolge soll dieses Modell den neuesten Silicon-Chip beinhalten und zudem ein MiniLED-Display besitzen. Im Basismodell sollen 16 GB Ram und eine 512 Gigabyte große SSD verbaut sein.

Macbook Air

Wenn es nach dem Analysten Ming-Chi Kuo geht, dann wird es in diesem Jahr ein neues Design für das Macbook Air geben. So sollen die schmalen Ränder rund um den Bildschirm genauso Weiß werden wie die Tastatur. Das Gerät soll überdies in neuen Farben angeboten werden. Das aktuelle Modell gibt es ja nur in Space Grau, Gold und Silber. Es gibt also Spielraum, hier ein bunteres Spektrum anbieten zu können.

Erste Gerüchte sprechen auch davon, dass die Kamera in einem Notch verbaut wird, der in den Bildschirm ragen wird. Derzeit befindet sich die Kamera noch im oberen Rand versteckt. Laut Bloomberg soll zudem der M2 Prozessor zum Zug kommen.

iPad Pro

Im vergangenen Jahr wurde das iPad Pro bereits einer Generalsanierung unterzogen, etwa mit einem MiniLED-Display und dem M1-Chip. Dennoch halten sich die Gerüchte, dass Apple in diesem Jahr nochmal nachziehen und ein iPad Pro mit einem verglasten Rücken präsentieren will. Damit könnte das Pro erstmals kabelloses Laden unterstützen. Außerdem soll auch das kleinere 11 Zoll große iPad Pro mit einem MiniLED-Display ausgestattet werden. Diese Technologie war bisher der 12,9 Zoll großen Variante vorbehalten.

Apple Watch

Ähnlich wie beim iPhone war auch das Feedback auf die neue Apple Watch Series 7 im vergangenen Jahr verhalten. Nachdem die Erwartungen an ein mögliches, neues Design enttäuscht wurden, rechnen nun viele bei der Series 8 mit eben diesem optischen Update. Zusätzlich soll auch die Apple Watch SE neu aufgelegt, sowie eine stabilere Sport-Edition präsentiert werden.

Apple VR und AR

Auch eine neue Produktkategorie könnte 2022 ihren Einstand feiern. Apple arbeitet bereits seit längerer Zeit an diversen Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Headsets. So soll neben einer AR-Brille auch eine weitaus teurere Mixed-Reality-Brille erscheinen, bei der man die Linsen der Brille abdunkeln und damit von der realen in eine virtuelle Welt wechseln können soll. Erwartet werden die Headsets erst Ende des Jahres, eine Vorstellung könnte allerdings schon im Juni stattfinden, um den nötigen Hype für die neue Kategorie anzuheizen. (red, 1.1.2022)