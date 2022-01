Daniel Barenboim findet, ein solches Konzert habe auch eine humanistische Botschaft. . APA

Es war sein drittes Neujahrskonzert, aber doch irgendwie ungewohnt: Es gab keinen ausverkauften Goldenen Saal, sondern rundum den Blumenschmuck der Wiener Stadtgärten 1000 Zuhörer und Zuhörerinnen. Vor dem Musikverein wiederum passiert man eine Abordnung der Wiener Polizei, da es angeblich zu Demonstrationen hätte kommen können. Zudem hatte Daniel Barenboim zuletzt einige Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen und wurde doch noch für das Neujahrskonzert fit. Sonderbare Zeiten.

Da und dort Magie

Es gibt dann aber auch die magischen Momente der Musik. Erstens ist dem Dirigenten, der bereits 2009 und 2014 am Pult im Musikverein stand, und dem formidablen Orchester die seltsame Stimmung eines leeren Saales erspart geblieben, die Riccardo Muti im Vorjahr zu bewältigen hatte. Applaus macht da schon was aus. Und wenn dann zweitens ein geniales Werk wie die "Fledermaus"-Ouvertüre auf recht flottes Tempo, Gestaltungswillen und orchestrale Leichtigkeit trifft, klingt das an diesem ersten Jännervormittag 2022 immens dynamisch und packend.

Da hätte man dem Maestro durchaus – aus Dank – bei Johann Strauß '"Champagner-Polka" ein Gläschen gegönnt. Er zeigte auch dieses kurzweilige Werk, bei dem am Ende der Sektkorken knallt, von der charmanten Seite, da er gewissermaßen den "Fledermaus"-Schwung mitnahm.

Etwas Unbeschwerte fehlte da und dort

Dieses Besondere ereignete sich gleich nach der Pause. Und irgendwie hatte man das Gefühl, das Konzert wäre erst da, mit der "Fledermaus", zu seiner wahren Form aufgestiegen. Ob Josef Strauß fröhlicher "Phönix-Marsch" mit den zierlichen Anfangsmotivchen oder Johann Strauß' "Morgenblätter" -Walzer: Das ging vor der Pause einfach nur nett dahin, ohne dass eine Unbedingtheit des Ausdrucks aufkommen wollte.

Besonders der Walzer klang etwas gar andächtig und nur von einem grellen Akzent unterbrochen. Das Ausgelassene, Unbeschwerte, diese Mischung aus Leichtigkeit und Präsenz – das fehlte etwas vor der Pause, schimmert beim "Phönix-Schwingen"-Walzer nur kurz durch. Auch diese Konstellation (Philharmoniker/Barenboim) kann offenbar aus einem netten Stück kein wirklich Großes machen.

Fröhliches Rasen

Jedenfalls hatten flottere Kompositionen wie die "Sirene"-Polka, in der sich das selige Flehen mit dem Strammen abwechselt, mehr Charme. Wildere Sachen, bei denen der Überschwang schon hineinkomponiert ist, gelingen ebenfalls formidabel: In einem eleganten Crescendo geht es bei Joseph Hellmesbergers "Kleiner Anzeiger"-Galopp Richtung finale Explosion. Virtuos natürlich das fröhliche Rasen der Philharmoniker bei der Polka "Kleine Chronik" und beim "Persischen Marsch".

Der Walzer "Tausend und eine Nacht" wirkt da eher solide. Mehr innere Wärme gibt es bei "Sphärenklänge", Barenboims Lieblingswalzer, den seinerzeit auch Karajan zelebrierte. Respektabel auch der Donauwalzer.

Pfeifen, Singen, Reden

Es wurde diesmal auch gesungen und gepfiffen. Bei Ziehrers "Nachtschwärmer"-Walzer schwärmten die Philharmoniker von durchzechter Nacht und bescherten dem Konzert einen heiteren Moment, dem Barenboim auch etwas Ernstes verlieh – durch seine Worte: in seiner kleinen Rede betonte er die Wichtigkeit dieses Konzertes, besonders in Phasen wie diesen. Die Pandemie sei schließlich eine "menschliche Katastrophe, die versucht, uns auseinander zu drängen". Am Orchester, das im gemeinsamen Musizieren eins wird im Denken und Fühlen, solle sich jeder ein Beispiel nehmen. "Es ist für mich eine riesige Inspiration, heute hier zu sein. Nehmen wir dieses Beispiel von Menschlichkeit und Einigkeit mit in unseren Alltag", so Barenboim.

Jene 700 Personen, die keine Karte im Parkett hatten und deshalb aufgrund der Beschränkung leer ausgingen, werden diese Einigkeit nächstes Jahr erleben. Für sie sind Plätze bereits reserviert, für jenes Neujahrskonzert, das Franz Welser-Möst dirigieren wird. (Ljubisa Tosic,1.1.2022)